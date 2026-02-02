NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

北亞利桑納大學一名18歲學生在迎新活動時疑遭凌虐死亡，三名涉案兄弟會領袖(左至右)埃斯利克、克里奇和卡斯被捕。(科科尼諾郡警局照片)

全美各大學屢傳兄弟會 在迎新活動發生凌虐死亡慘劇，儘管有部分大學禁止兄弟會迎新活動，但這種文化依然無法消除。最新發生案件的地點是北亞利桑納大學(Northern Arizona University，NAU )，一名18歲學生在活動時疑遭凌虐死亡，三名涉案兄弟會領袖被捕。

綜合今日美國報(USA TODAY)等報導，事發於1月31日上午接近9時，警方收到報案指在NAU位於弗拉格斯塔夫市(Flagstaff)校區附近一處住宅內，有學生失去意識，警方及隨後趕到的醫護人員試圖搶救無效，當場宣布死亡。警方暫未公布死者名字，但已通知死者家人。

警方發言人林塔拉(Jerry Rintal)表示，經調查後，死者是在前一天晚上，曾參加「Delta Tau Delta」兄弟會在案發住宅內的「招新」活動，包括死者在內的幾名準會員及會員都喝了酒。

警方相信，在活動期間有人施以凌虐致發生慘劇，目前已逮捕三名涉嫌學生，關押在拘留中心等候進一步調查。

林塔拉表示，偵探們正在繼續追蹤線索、審查證據，並與法醫辦公室協調，以確定死因，目前也不會提供更多有關逮捕行動或死亡學生的細節。

被捕三人分別指導員埃斯利克(Carter Eslick)、副主席克里奇(Ryan Creech)及財務主管卡斯(Riley Cass)，同為20歲，都是兄弟會執行委員會委員，也是NAU學生。

這起死亡事件令校方震驚，發聲明指「是一個令人痛心的損失」，除向死者家屬、朋友及同學慰問外，也為教職員提供諮詢及支援服務。該兄弟會也遭學校暫停活動。

聲明強調，學生的安全和福祉始終是大學的首要任務，絕不允許暴力、欺凌或任何其他危及他人的行為。

負責管理該兄弟會NAU分會的「Delta Tau Delta」全國兄弟會執行長克雷曼(Jack Kreman)，於2月1日發聲明表示對事件感到悲痛的同時，也指該會反對霸凌行為的立場很明確，該分會的做法與兄弟情誼背道而馳，違背了兄弟會的價值觀。又說在執法部門調查期間，禁止分會舉辦任何活動。