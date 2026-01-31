經濟負擔低、生活步調慢 南卡、北卡人口成長最快

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
北卡州去年遷入人口總數未居全國第一，達到8萬4000人，超越德州和佛州。圖為北卡第一大城夏洛特的天際線，以及在公園中遊戲的兒童。(美聯社)
根據調查，由於經濟負擔低，生活步調悠閒，南北卡羅來納州已超越佛州與德州，成為全美人口成長最快速的州。人口統計專家指出，在川普總統掃蕩移民政策下，國內遷徙人口已取代海外移民成為各州人口變化的關鍵因素，此一趨勢將對各州的經濟發展與全美政治版圖帶來重大影響。

人口普查局(U.S. Census Bureau)的數據顯示，北卡去年由國內各地遷入的人口達8萬4000人，位居第一，此一頭銜在2024年與2023年分別是由德州與佛州所擁有。與此同時，南卡人口去年的整體成長率達1.5%，擊敗佛羅里達，成為全美最高。

德州是全美人口第二大州，去年國內遷入人口是6萬7300人，不僅遠不及北卡的水準，也只比南卡的6萬6000人略高。南卡是去年國內人口遷入第三大州。

北卡的人口統計學者克萊恩(Michael Cline)指出，卡北之所以吸引人，是有三項因素：擁有銀行與科技等高所得的工作機會、地形多樣、城市規模相對精緻。他表示，北卡地形變化大，有高山、海灘和湖泊，很能吸引年輕人前來居住，他們大都相信自己能在任何地方找到工作。

相較之下，德州與佛州的吸引力就有所下降，許多居民寧願遷居他處。莫利夫婦去年賣掉位於佛州坦帕市的房子移居西班牙。他們認為佛州生活成本太高，再加上校園槍擊事件頻傳、教育品質堪憂，政治分歧嚴重，不再是個適合養育孩子的地方。

人口統計學者指出，預期來未來幾年國內人口遷徙將在各州經濟發展與人口變化上扮演關鍵性的角色。這主要是因為川普總統的移民政策導致來自海外的移民人數大減。海外移民在過去十年一直是各州人口最大來源。德州與佛州人口增加主要就是拜海外移民所賜。

學者指出，如果此一趨勢不變，2030年全國人口普查之後，各州的國會議員席次與選舉人票數都會出現變化，政治版圖也將重畫。

國會預算局指出，在國內遷徙人口成為各州人口變化主力之下，預料全美人口在未來五年內會開始萎縮，因為死亡人口將超過出生人口。

