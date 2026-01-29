伊州非裔婦報警卻遭擊斃 白人警遭判最高刑期20年

我的頻道

編譯周芳苑／即時報導
警員法利的隨身密錄器拍攝到格雷森對被害人馬西開槍。(美聯社)
伊利諾州非裔女子馬西(Sonya Massey)一年多前因住家附近疑似有可疑人士徘徊而打911報警，結果卻遭據報到場查看的警察開槍射殺；陪審團29日判決，開槍的桑加蒙郡(Sangamon County)前警員格雷森(Sean Grayson)判處20年徒刑。格雷森在法庭上被害人家屬道歉，

31歲的格雷森去年10月被判警察暴力和二級謀殺罪名定讞，被判最高刑期。由於格雷森是白人，這起案件引發針對執法單位系統性種族歧視的抗議，司法部為此展開調查。

29日宣判時，格雷森當庭道歉，表示希望馬西復活。格雷森的律師曾要求判處六年監禁，指稱被告患有末期結腸癌，癌細胞已擴散至肝臟和肺部。

馬西的父母親和她兩個孩子希望法官判處最高刑罰。馬西的母親在庭上說，現在她不敢報警，害怕會落得和女兒一樣的下場。

檢察官米爾海瑟(John Milhiser)表示，馬西的死震驚整個社區和國家，他們必須盡全力確保悲劇不再重演。

2024年7月6日凌晨，時年36歲、有精神問題的單身母親馬西因懷疑住家附近有不速之客徘徊，而撥打911報警；格雷森和另一名警員法利(Dawson Farley，並未被列為被告)據報前往現場查看，發現馬西神情恍惚，反覆說：「上帝啊，請保佑我。」

伊利諾州桑加蒙郡前任警員格雷森因射殺一名未攜帶凶器的女子，被判處20年徒刑。(美...
警員入屋後，格雷森看到爐子上正在燒水，命令將水壺移開，馬西走到爐旁，拿起水壺對格雷森說：「我奉耶穌之名斥責你。」格雷森拔槍、命令她放下水壺。馬西先是放下水壺、躲到櫃檯後面，但似乎又隨即撿起水壺，這時，格雷森朝馬西開槍，擊中臉部。格雷林事後作證說，當時他害怕馬西會用熱水燙他。

格雷森原本被控三項一級謀殺罪，原可能被判處終身監禁，後來陪審團改依較輕的二級謀殺罪定罪。根據伊州法律，若證據顯示被告認為自己身處險境，允許改判二級謀殺罪。

先前民權律師克倫普(Ben Crump)已與桑加蒙郡達成和解，為馬西家人爭取到1000萬元賠償。

