我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國獲准在倫敦建巨型使館⋯英相傳下周訪北京

川普1周年 紐約多地出現反川罷課罷工 學生上街頭

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賓州州長夏皮羅。(路透)
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)在即將出版的回憶錄中披露，2024年民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)競選團隊在遴選副手人選時，曾詢問他是否「曾為以色列擔任雙面間諜」。

根據紐約郵報報導，夏皮羅在新書「Where We Keep the Light」寫道，該問題是由前拜登政府白宮法律顧問雷穆斯(Dana Remus)在背景調查過程時提出，身為猶太人的夏皮羅表示，他當場告訴對方，這樣提問令人感到被冒犯，但雷穆斯則回應說，「我們必須問。」

夏皮羅形容，這類問題反映出一種反猶太刻板印象，即認為猶太政治人物，甚至猶太人本身，對以色列的忠誠高於對美國的忠誠，他在書中寫道，這類提問顯示「副總統身邊某些人的心態。」

部分觀察人士認為，現年52歲的夏皮羅，可能成為2028年民主黨總統提名的人選。他在書中還進一步揭露，賀錦麗曾當面詢問夏皮羅是否願意為他過去批評校園反猶集會的言論「道歉」。

夏皮羅對此表示拒絕，並提到他捍衛言論自由，但部分校園示威已超出和平範疇，「我相信言論自由，並會全力捍衛它。校園中大多數的言論，即便我不同意，仍是和平的，而且受到憲法保障，但有些並非如此，」他說。夏皮羅過去也曾公開抨擊賀錦麗在其回憶錄「107 Days」中對他的描述。

該書於去年出版，書中指稱夏皮羅過度在意副總統職位的禮遇，包括詢問位於海軍天文台的官邸有幾間臥室，以及是否能向史密森學會借展賓州藝術品。對此，夏皮羅上月接受「大西洋月刊」(The Atlantic)訪問、被問及賀錦麗的說法時反問說，「那完全是胡說八道。」

他並批評說，「她只是想賣書、替自己開脫，」隨後又收回後半段說法並稱那樣的說辭「其實不恰當。」「Where We Keep the Light」預定於1月27日出版。

猶太 賀錦麗 民主黨

上一則

亞馬遜開成好市多？計畫再芝加哥打造巨型實體門市

延伸閱讀

賀錦麗擴大南加「房產版圖」 815萬買馬里布豪宅

賀錦麗擴大南加「房產版圖」 815萬買馬里布豪宅
華郵：民主黨評估有渺小機會重返參院多數

華郵：民主黨評估有渺小機會重返參院多數
擴大南加「房產版圖」賀錦麗夫婦砸815萬買馬里布豪宅

擴大南加「房產版圖」賀錦麗夫婦砸815萬買馬里布豪宅
明州詐騙案滾雪球 共和黨趁機猛打 華茲連任受影響

明州詐騙案滾雪球 共和黨趁機猛打 華茲連任受影響

熱門新聞

明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
從下月開始，未持真實身分證的機場旅客，將被收取45元費用。(路透)

搭機無REAL ID下月起收45元　伊州加開申辦時段

2026-01-14 09:55
希利小學女教師布朗。(家人提供)

失蹤逾1周 芝華埠小學女教師陳屍密西根湖

2026-01-13 10:09
芝加哥前市長萊特福特。(美聯社)

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭大通銀行提告

2026-01-15 10:16

超人氣

更多 >
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的