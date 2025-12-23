費城近郊療養院疑瓦斯外洩引發爆炸火災 釀2死多傷

我的頻道

費城近郊一所「銀湖安養中心」發生爆炸，至少造成2人死亡。(路透)
費城（Philadelphia）近郊一間療養院今天發生2起爆炸並引發火災，疑似由瓦斯外洩所致，至少造成2人死亡，建築物部分結構坍塌，當局隨即展開大規模搜救行動。

路透報導，事發地點為賓州布里斯托鎮（Bristol Township）的「銀湖安養中心」（Silver Lake Nursing Home），位於費城東北約33公里處。

布里斯托鎮消防隊長迪波利托（Kevin Dippolito）指出，爆炸與火勢肆虐後數小時，仍有5人下落不明。

他表示，除2人死亡，還有未具體說明人數的生還者受傷。他說，起初有許多患者和員工受困於倒塌建築區域，隨後已被救出。

賓州白克斯郡（Bucks County）緊急派遣中心表示，當地時間下午2時後不久，接獲「銀湖安養中心」發生爆炸並有人受傷的通報。

迪波利托表示，救援人員從瓦礫堆、受阻的樓梯間與受困的電梯中救出多名受害者，並冒險進入坍塌的地下室區域，在殘留瓦斯氣味中再救出至少2人後撤離。

費城近郊一所「銀湖安養中心」發生爆炸，至少造成2人死亡。(路透)
迪波利托說：「我們把能找到、能看到的人都救出來後就撤離建築物。在撤離後約15到30秒內，因為周圍仍瀰漫濃厚的瓦斯味，又發生第2次爆炸並引發火災。」

現場的路透攝影記者指出，建築物正面似乎從內部被炸開，但大部分結構仍在，只是多數窗戶被震碎。

事發當時療養院內實際有多少病患與員工仍不清楚。

根據官方Medicare網站，「銀湖安養中心」核准床位最多174床。地方媒體引述一名事後抵達現場的護理人員說法指出，平時館內約有50多名、年齡介於50至95歲的住民。

