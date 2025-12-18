演「苦肉計」陷害保守派學生 蒙州大華生獲刑18月

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）
圖為蒙大拿州立大學校園。（美聯社）

蒙大拿州立大學(Montana State University) 華裔學生組織「中國文化俱樂部」 (Chinese Culture Club) 的前負責人瑞克斯‧吳(Rex Wu)，被控策畫陷害保守派學生，發送反亞裔和反同性戀言論的電郵。他對網路跟蹤等罪名認罪，遭聯邦法院判刑18個月，刑滿出獄後繼續接受監管三年。

福斯新聞(Fox News)旗下nonstoplocal網站及the collete fix網媒報導，吳在蒙大拿州立大學讀書期間，不斷向保守派的同學發送充滿反亞裔和反同性戀郵件來陷害他們，指他們是「酷兒-異性戀聯盟」的罪人、「所有人都要下地獄」等。電郵內容暗示來自「美國轉捩點」等保守派組織。

聯邦司法部的法庭文件顯示，這些郵件充斥著「死娘炮」、「中國佬」等侮辱性字眼，並附有色情動漫圖片。

案情指，吳某在發出電郵後不久，2023年3月以「有色人種」的身分，在蒙大拿州州立大學理事會會議發言，聲稱少數族裔群體遭受攻擊，又要求校董會解釋仇恨犯罪政策的具體內容。

他當時說，「仇恨犯罪及仇恨事件在我們校園內日益猖獗，因此，全國各地的教育機構制定清晰有效的政策來應對這些問題顯得尤為重要」、「如果這些政策得不到執行，有色人種學生就會處於極其脆弱的境地」。

法庭文件指出，吳某與另一華裔學生亞歷山德拉·林(Alexandra Lin) 自編自導「苦肉計」，聲稱遭到死亡威脅及收到帶種族歧視的暴力信息，利用受害人的形象在學生選舉中獲勝，同時損害了另外兩名學生迪恩(Dylan Dean)及丹利(Daria Danley)的名譽，指兩人是保守白人，使吳、林看起來因為是華裔而遭到種族歧視。迪恩和丹利提出訴訟。

此案林未被列為被告，因為針對她的指控已超過時效。

案件今年9月審結，吳17日除被判刑18個月外，還須向2名遭陷害同學支付懲罰性賠償及律師費。

