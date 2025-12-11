華盛頓州豪雨成災 逾十萬人被令疏散

華盛頓州多個郡降雨強度持續加劇，逾10萬名地區居民被勒令疏散。(路透)

華盛頓州 11日豪雨成災；逾10萬名地區居民被勒令疏散。暴雨引發洪水和土石流，道路封閉，部分人員受困等待救援，西雅圖和溫哥華之間的美鐵列車停駛；數百名國民兵 部署到華盛頓州西部，堆放沙袋抵禦洶湧洪水。

由於連日暴雨導致地區水位升至歷史新高，華盛頓州長弗格森（Bob Ferguson）10日已宣布全州進入緊急狀態，並警告「未來幾天將危及生命安全」。

華盛頓州喀斯喀特山脈（Cascade Mountains）多個郡的降雨強度持續加劇，24小時內降雨量達6吋。國家氣象局表示，斯諾夸爾米隘口（Snoqualmie pass）地區，6小時內新增降雨量達1.7吋。

塔科馬市（Tacoma）以北的系列河流及其支流沿岸已構成潛在致命危險。部分居民被告知前往地勢較高處；西雅圖北部主要農業區斯卡吉特郡（Skagit County）當局下令斯卡吉特河（Skagit River）洪氾區內所有居民撤離。

在門羅市（Monroe）尋找地勢較高處避難的居民艾希納（James Eichner）向紐約時報表示，「站在市中心，就能看到整株的花旗松和白楊樹，像貨運列車一樣順流而下，根本就是巨大的壓路機。」

官員最擔心的是斯卡吉特河和斯諾霍米甚河（Snohomish River）；這兩條河流水位11日開始上漲，預計12日達到歷史最高水位。但洪水造成的損失可能需要數天才能知曉。

華盛頓州軍事部通訊主管沙格倫 (Karina Shagren) 說：「我們正努力宣傳讓大家知道，情況極其危險。」她並表示，有100名華盛頓州國民兵和軍方人員正在協助裝填沙袋，另有200人正趕往現場。政府預報員警告，12日可能出現突發性洪水，緊急管理人員正密切關注河流沿岸堤防能否承受洪水。