強風豪雨襲南部 龍捲風毀休士頓逾百戶住家

休士頓地區24日兩度遭到龍捲風侵襲，至少100棟民宅受損，樹木遭到連根拔起，電線被吹倒，所幸沒有人員傷亡傳出。（美聯社）

就在感恩節 出遊尖峰時段展開之際，德州休士頓 地區24日兩度遭到龍捲風 侵襲，至少100棟民宅受損，樹木遭到連根拔起，電線被吹倒，所幸沒有人員傷亡傳出。雖然冬季還有將近一個月才正式開始，但冬季風暴已降臨美國北部某些地區，北達科他州出現降雪。根據氣象局預報，密西西比州、阿拉巴馬州、喬治亞州25日有多場風暴及豪雨，風暴系統到了25日晚間將移到美國東北部，太平洋沿海地區的美國西北部也將有暴風雨。

國家氣象局(National Weather Service)證實，休士頓地區24日至少發生兩次龍捲風，出現在賽普拉斯(Cypress)的龍捲風風速達每小時110哩，克萊恩(Klein)的龍捲風風速每小時116哩。24日估計有2萬多德州民眾一度停電。

美聯社報導，住在賽普拉斯的46歲居民貝克(Kenny Beck)查看兩層樓住家遭遇龍捲風侵襲之後的受災狀況時說：「後方屋頂被吹走一半。」他說，龍捲風來襲時13歲兒子獨自在家。救難人員忙著清理被連根拔起的樹木以及被吹倒的電線，休士頓西北部某些社區到處都是破瓦殘礫。貝克表示，搶修工程正在進行中，全家人被迫暫時離開住了20多年的房子，「我只希望過一、兩個月就能回來，重新在家園建立更多生活回憶」。

馬里蘭州大學園(College Park)氣象專家契納德(Marc Chenard)說，冬季風暴正在影響北達科他州與明尼蘇達州，包括明尼亞波利斯，還有五大湖北邊部分地區。他表示，降雪估計將持續到26日。

根據氣象預報，感恩節當天將在紐約舉行的梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)天氣將是乾冷、帶有微風。不過，紐約州西部及密西根州北部將因為湖泊效應而下雪。

契納德說，下雪地帶雖然相當狹窄，降雪累積量卻將頗為可觀，周末期間美國中部、北部有更多地區將出現冬季天候。