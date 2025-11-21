好運爆棚 新州夫婦半年連中兩次百萬樂透

新澤西州海洋郡(Ocean County)一對育有兩個年幼孩子的夫婦，日前中了「百萬頭獎」(Mega Millions)大獎300萬元。(新州樂透)

新澤西州 海洋郡(Ocean County)一對育有兩個年幼孩子的夫婦近來好運爆棚，兩人在幾個月前在刮刮樂遊戲中贏得100萬元頭獎，日前又中了一張價值300萬元的「百萬頭獎」(Mega Millions)大獎。

新澤西州樂透(New Jersey Lottery)官員表示，這對夫婦剛剛中獎的「百萬頭獎」彩票是本月13日在湯姆斯河市(Toms River)費舍爾大道(Fischer Boulevard)上的埃克森加油站 (Exxon)便利商店售出。

這款彩券每張售價30元，去年10月開始發行；目前還有兩個300萬元頭獎待領。

這對夫婦今年4月已先贏得他們的第一個頭獎，當時他們購買「百萬元終極盛宴」($1,000,000 Ultimate Spectacular)刮刮樂彩票，價值也是30元，購買地點也在海洋郡。

新州 樂透官員表示，同時贏得這兩類彩票頭獎的機率約為兩兆分之一。

這對幸運夫婦育有一個5歲孩子和一個11個月大嬰兒，他們匿名領取獎金，但向官員提供聲明。

得獎的先生說，自從有了孩子，夫婦倆基本上沒辦法出門，因此，每個月初都會買一些刮刮樂彩票，等孩子睡著後，他們兩人就刮幾張，彼此喜歡比賽看誰刮得最多，最終似乎總是打成平手。

夫婦倆最近一次刮彩券時，丈夫覺得可能中獎了，於是把彩券遞給妻子。妻子回憶刮到300萬元大獎時說，「我看了看彩票，緊緊抱在胸前，然後尖叫起來。」

這位先生補充，十秒鐘後她笑了；他告訴妻子：「我們運氣真好。」

妻子說道，他們贏得100萬元之後的慶祝活動格外令人難忘；新州樂透官員提供的聲明稱，那位妻子拍著肚子說：「也許我們慶祝得有點過頭了。」因為慶祝過後妻子又懷了第三個寶寶，現在孕期已經五個月。