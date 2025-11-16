家暴報案引爆槍戰 堪州4警遭槍擊 22歲嫌被擊斃

堪薩斯州小鎮卡本代爾15日發生槍擊案，四名警員與嫌犯爆發槍戰中彈受傷，22歲的嫌犯當場被擊斃。圖為爆發槍案的房屋被隔離起來。(美聯社)

堪薩斯州 15日發生槍擊 案，四名警員當天上午在歐塞奇郡(Osage County)小鎮卡本代爾(Carbondale)處理一件家暴 案時，與嫌犯爆發槍戰中彈受傷，22歲的嫌犯則當場被擊斃。

堪薩斯州調查局(KBI)指出，這樁槍擊案發生在15日上午10時30分左右。當時有四名歐塞奇郡警察與一名堪薩斯州公路巡警接獲一名女子報案，前往卡本代爾的一座農舍處理家暴案，他們抵達後發現嫌犯麥克米倫(Stephen M. McMillan)持槍站在門口，不到10分鐘後就爆發槍戰。嫌犯開槍動機不明，在調查中。

KBI指出，四名受傷警員中有兩人送到托皮卡的史托蒙特-韋爾健康中心(Stormont Vail Regional Health Center)急救，術後狀況良好。另一名警員則接受治療後自行出院。堪薩斯州公路巡警先是在史托蒙特-韋爾健康中心接受治療，稍後轉院到堪薩斯市的堪薩斯大學醫療中心。

嫌犯麥克米倫77歲的祖父在這場槍戰中也受到槍傷，15日晚間仍在醫院治療，傷勢穩定，無生命危險。

卡本代爾是一座位於堪薩斯州首府托皮卡(Topeka)以南16英里的小鎮，人口1300人。這場槍戰嚇壞麥克米倫的鄰居羅伯斯夫婦(John and Heather Roberts)。他們住在農舍北邊1英里之處，平日不覺得住在農舍的一家人有吸毒、酗酒，或是暴力的異常行為。他們也表示，麥克米倫的祖母平日還會贈書給鄰居小孩。

羅伯斯夫婦表示，當天上午他們看到兩輛警車自他們農莊前飛馳而過，時速超過100英里，接著警員出現，他們警覺可能出事了。

羅伯斯夫婦說，嫌犯平日會到他們所經營的商店歸還工具，是一個「好孩子」。此外，當地許多家庭都擁有槍械，因為打獵是當地居民一項普遍的嗜好。

羅伯斯太太表示，嫌犯一家都是是好人，嫌犯每次來拜訪他們，都會給她一個大大的擁抱，而且非常有禮貌。她說：「我不知道這孩子今天是怎麼回事，不過他的祖父母都很愛他。」