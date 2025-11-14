南卡酒吧辦同學會遇槍擊釀4死15傷 疑衝突升級三方開槍

我的頻道

編譯周芳苑／即時報導
南卡州聖赫勒拿島一處酒吧12日一場逾300人參加的高中畢業25周年同學會中，發生大規模槍擊事件，造成四死15傷。(美聯社)

南卡羅來納州聖赫勒拿島(St. Helena Island)一家酒吧，10月12日凌晨約有350人在店內舉辦高中畢業25周年同學會，結果發生大規模槍擊事件，造成四死15傷；當局已對27歲男子弗里曼(Anferny Freeman)提起四項謀殺指控。

博福特郡(Beaufort County)警長坦納(P.J. Tanner)表示，弗里曼在調查人員14日對他下達逮捕令時，已因持有機關槍而被關押。

警方稱，事發當天凌晨，約350人在聖赫勒拿島的威利酒吧燒烤店(Willie's Bar and Grill)參加高中同學聚會，槍聲突然響起。

坦納表示，弗里曼與一名在槍擊案中喪生的男子發生衝突，隨後相互開槍。弗里曼腹部中彈，被送往醫院。

坦納說，調查人員透過子彈、彈殼、影片和訪談確定，當時除了相互衝突的兩人之外，另有第三人參與槍擊。預計將有更多人被逮捕，預計還會提出更多指控。

法官拒絕弗里曼四項謀殺指控的保釋申請。監獄和法院紀錄均未列出他的律師資訊。

當局對27歲男子弗里曼提起四項謀殺指控。(美聯社)

槍擊事件發生當時，博福特郡的巴特里溪高中(Battery Creek High School) 2000年那一屆畢業生舉行25周年派對接近尾聲。

坦納在槍擊事件發生幾天後的記者會上表示，派對上無人指認濫殺的槍手，令他很沮喪；所幸最終找到目擊者願意提供證詞，協助調查。

究竟誰先開槍？使用哪一類武器？弗里曼如何獲得槍枝？還有多少人會被起訴？等問題，坦納拒絕透露，表示一切應該在法庭上解決。

威利酒吧的官網自稱不僅是一家餐廳，更是社區支柱，致力回饋社會，尤其是青少年。

據估計，聖赫勒拿島上住了5000多名格拉人(Gullah people)，其祖先可溯及曾被奴役的西非人，在該地區的莊園種稻，最終獲得自由。

一名與該酒吧相關的人員出席坦納主持的記者會，針對為何將酒吧認定為擾民場所並試圖予以關閉提問；坦納表示，多年來警方接獲該酒吧出事的數百通報警電話，認為對社區構成嚴重威脅，因此須吊銷其酒牌，最終還要讓酒吧停業。

