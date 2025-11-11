警搜查小鎮報社侵犯新聞自由 堪州郡府300萬和解

堪薩斯州馬里恩郡的「馬里恩郡記錄報」2023年遭警方突擊搜查，馬里恩郡政府同意和解，支付300多萬元及道歉。(美聯社)

堪薩斯州 馬里恩郡(Marion County)一家報社2023年遭警方突擊搜查事件，馬里恩郡政府同意和解協議，支付300多萬元及道歉。盡管報社屬於地區小報，但事件引發全國對新聞自由受攻擊的關注以及公眾的強烈抗議。該報及該報現任、前任員工已先後提起五宗聯邦訴訟。

2023年8月執法部門持法庭令，突擊搜查「馬里恩郡記錄報」(Marion County Record)的辦公室以及該報總編輯兼發行人邁爾(Eric Meyer)的住家，查扣多部電腦及個人手機。但突擊搜查後三天，當地檢察官表示，沒有足夠證據支持這個由時任警察局長科迪(Gideon Cody)主導的行動，其合法性存疑，有可能構成侵犯公民權利的刑事犯罪。

其後「馬里恩郡記錄報」的母公司、報紙出版商、員工、住所也遭到搜查的一名前馬里恩郡議員，以及出版商98歲高齡母親的遺產執行人，向郡政府提出訴訟及索賠。

事件發生兩年後，郡政府同意賠償及道歉，報社律師也於11日公開有5頁的協議副本。但針對市政府及市官員的法律訴訟尚未解決。

邁爾表示，他們提出訴訟的目的「不是為了金錢、錢只是象徵性的，而是新聞媒體基本上一直受到攻擊」。

涉事所在的馬里恩郡位於堪州堪薩斯市西南約240公里，人口僅有1900人，而「馬里恩郡記錄報」只是一份地區性周報，然而事件觸發一場關於新聞自由遭侵犯的全國性關注。科迪也於行動後兩個月辭去警察局長職務。

一年後，兩名特別檢察官審查事件，認為該報並未觸犯任何法律；法官簽署的搜查令是基於來自不當調查的不準確資訊；搜查本身缺乏法律依據。

特別檢察官其後控告科迪犯有妨礙司法程序的重罪，定於明年2月受審，不過他一直堅稱自己無罪，對於郡政府和解也沒回應。

現任警察局長索耶茲(Jeff Soyez)則發出聲明，向邁爾夫婦以及遭搜查的前郡議員夫婦道歉。