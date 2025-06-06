我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

路透：中國批准向美三大車商出口稀土 有效期6個月

北卡童違規穿越馬路遭撞死 父母被控過失殺人

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北卡州一名七歲男童穿越馬路遭汽車撞死，父親簡金斯(右)和母親艾薇(左)被控過失殺人。(加斯頓郡警局照片)
北卡州一名七歲男童穿越馬路遭汽車撞死，父親簡金斯(右)和母親艾薇(左)被控過失殺人。(加斯頓郡警局照片)

北卡州一名七歲男童5月27日穿越馬路時遭汽車撞死，父母被控過失殺人，法官裁定150萬元保釋金，目前仍在押。

警方說，這名男孩在夏洛特西部加斯托尼亞(Gastonia)和一名10歲男童一起在非斑馬線路段穿越馬路時，被一輛切諾基吉普車( Jeep Cherokee)撞成重傷，送醫後死亡。

過了兩天，他30歲的母親艾薇(Jessica Ivey)和31歲的父親簡金斯(Samuele Jenkins)遭過失殺人和輕忽孩童兩項重罪和輕忽兒童輕罪指控。ABC地方新聞台說，10歲男童是死者的哥哥。

加斯托尼亞市警局調查後發現，兩童「步入交通路線時，沒人看管」，「這種情況下，成年人有責任確保子女的安全，因此須予究責」。

簡金斯夫婦5日出庭過堂，法官裁定150萬元交保。網路資料顯示，兩人目前仍被羈押在加斯頓郡監獄，還未對法官表示認罪或不認罪。

死者母親的公設辯護人以案情才開始為由，未表意見；父親的律師也還未收到正式文件，不便對案情發表意見。

警方說，肇事的76歲老婦未受到刑事指控。警局說，「迄今沒有證據顯示汽車駕駛有超速或犯錯，因此不予提告」。市警局交通組說，「駕駛人一直很合作，本局仍在主動調查案發原委」。

警方未公布死者的名字，但父母親被捕前接受地方新聞台訪問時，講出孩子名叫列均德(Legend)，兩兄弟首次從離家兩條街的購物中心走路回家，就發生這種事。媽媽說，「真慘，我仍震驚不已」，「好難過，我哭個不停，我丈夫也痛哭」。

艾薇要駕駛人還她寶貝兒子公道，「她這種人還能夠開車上路，我真的不以為然」。

簡金斯說，事故發生時，兩個兒子還在跟他講電話。「我聽到大兒子叫道，『噢我的天，列均德，不好了、不好了』，我趕快掛電話 ......衝出去找他們。」這對被控罪的夫妻下次出庭訂在6月20日。

北卡

上一則

華府6/14閱兵 雷根機場班機 當晚停止起降

延伸閱讀

研究：5歲前經歷父母離婚的孩子 成年後收入較低

研究：5歲前經歷父母離婚的孩子 成年後收入較低
用音樂緩和嬰兒情緒 這樣「神器」比莫扎特還厲害

用音樂緩和嬰兒情緒 這樣「神器」比莫扎特還厲害
俄女學生畢業舞會穿深V太辣 校方不滿 父母：大驚小怪

俄女學生畢業舞會穿深V太辣 校方不滿 父母：大驚小怪
鮑爾溫公園槍案 嫌犯被控5重罪

鮑爾溫公園槍案 嫌犯被控5重罪

熱門新聞

日本迴轉壽司連鎖業者「藏壽司」 (Kura Sushi)控告新澤西州長灘(Long Beach)壽司和拉麵餐廳Ku Ra Sushi and Ramen採用相似的名稱和菜單。(藏壽司官網)

店名、菜單「太像了」藏壽司控告新州壽司店

2025-05-30 16:22
惠特尼陽高中多達23位學生獲得ACT滿分成績，創下該校創立50年來的新高紀錄。(惠特尼楊高中官網)

包括華裔共23學生ACT滿分 芝1所公立高中創50年紀錄

2025-06-02 09:37
蜜蜂示意圖。（取自Pexels）

華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開

2025-05-31 03:12
聯邦探員2日早上在皮爾森區抓捕移民。(皮爾森快速應變網絡ig)

聯邦突襲芝知名餐廳 無逮捕令抓捕移民

2025-06-04 09:30
小野三太3日出席佛州高等教育委員會的會議，右一為積極支持他的億萬富翁霍西尼。(美聯社)

保守派激烈反對 前密大日裔校長接掌佛大遭意外否決

2025-06-03 20:44

隱匿420萬營收 知名連鎖披薩店老闆逃稅認罪

2025-06-04 15:10

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才

專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學