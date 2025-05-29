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撒哈拉沙塵暴周末抵佛州 能見度、空氣品質變差

記者張聲肇／即時報導
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被撒哈拉塵暴所籠罩的非洲國家阿爾及利亞首都阿爾及爾。目前一股撒哈拉沙塵正橫跨大西洋潮美國而來，預計周末抵達佛州和東南部地區。(美聯社)
被撒哈拉塵暴所籠罩的非洲國家阿爾及利亞首都阿爾及爾。目前一股撒哈拉沙塵正橫跨大西洋潮美國而來，預計周末抵達佛州和東南部地區。(美聯社)

來自非洲撒哈拉沙漠的塵暴正跨越大西洋，預計周末抵達佛州和美國東南部方，停留數天，屆時不但能見度降低，天色灰濛，還可能對健康構成風險。

專家說，沙塵所含的微粒子侵擾肺部，可能導致呼吸困難，尤其對有氣喘病、過敏或呼吸道毛病的人，有健康之虞。

佛州氣象學者德維特(Matt Devitt)在臉書上發布這陣沙哈拉沙塵移動路線圖，說28日已抵加勒比海的沙塵，30日之前可能飄浮到Key West附近，擴散到墨西哥灣，再繞回南佛州。

他說，「沙哈拉空氣層的濕度不到一般氣團的一半，可能會弱化熱帶氣旋，延緩所經之地的氣流。」好處是可能創造令人驚豔的朝陽和夕陽美景，為天空增添溫暖亮麗的色彩。

每年夏天，這類的撒哈拉沙塵可遠揚5000哩，來到墨西哥灣沿岸和佛州。

撒哈拉沙漠是世上最大、最熱的沙漠，在它上空形成的乾燥沙塵氣團在西非季風和高壓氣團吹拂下，先吹遍沙漠，然後遠飄異域。隨風飄起的微細沙塵進入大氣層，在大西洋上空百慕達-亞速里高壓系統(Bermuda-Azores High)東西風向的助陣下，飄洋過海，抵達北美東南部。另一股動力是非洲東風噴射氣流(African Easterly Jet)，它會把沙塵捲得更高，飛到更西邊。

飄浮5000哩，直抵加勒比海、佛州、墨西哥灣沿岸，就是這兩大氣候系統共同作用的結果。通常6到8月中是沙塵量的高峰期，不過每年情況不同。

沙哈拉沙塵雖會降低空氣品質和能見度，影響氣喘病人等，隨它而來的乾燥空氣和強風卻不無好處：讓熱帶風暴更難以形成、壯大，從而壓制龍捲風。

周末它抵達佛州時，居民可見灰濛濛的天空，更美麗的夕陽，也要注意空氣品質的降低，老人、兒童和心肺有問題的人，要特別注意。

佛州 墨西哥灣 熱帶氣旋

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