打死逃避攔檢的駕駛 孟斐斯3名前警察獲判無罪

非裔駕駛尼可斯2023年1月7日因逃避攔檢遭警察毆打，三天後去世。(美聯社)

2023年1月7日打死逃避攔檢的非裔 駕駛尼可斯(Tyre Nichols)的三名孟斐斯市警察7日獲判無罪，法庭宣布後，被告親人大喊「感謝耶穌」。

田納西州 法院經過九天審判，接著由陪審團兩天共花8.5小時審議，最後決定遭州法二級謀殺罪起訴的賓恩(Tadarrius Bean)、海利(Demetrius Haley)和史密斯(Justin Smith)都無罪。三人當場擁抱律師，親屬感動落淚。

不過，三人去年已因違反聯邦法律遭法院定罪，雖然非重罪，仍可能會坐牢。定罪的罪名，與他們打死人後為掩飾罪行，干預目擊者作證有關。

尼可斯因拒絕接受攔檢，被拖下車，噴辣椒霧，用電擊棒敲打。他逃跑後，被五名黑人警察追上、拳打腳踢，也挨警棍。此時離他母親家僅數步之遙，他大叫媽媽救命，警察把正在掙扎的尼可斯用手拷拷住。三天後，被打得不成人形的尼可斯死亡。孟斐斯警察是否執法過當，立即引發全國熱議與抗議。

警察隨身錄影顯示，尼可斯苦苦哀求饒命之際，四周警察在閒步走動、聊天、開玩笑，彷若沒事。

替死者家屬打官司的民權律師克然普(Ben Crump)，對無罪判決至表憤慨：「判決失當至極，全世界都看到了，泰爾‧尼可斯被那些發誓要保護、服務人民的人活活打死。」

孟斐斯市偵辦本案的檢察官穆爾若伊(Steve Mulroy )說，他尊重判決，但認為檢方起訴的每一罪名，都有充足的證據。他也和尼可斯的家屬簡短談話，發現他們「備受打擊......我想，他們氣憤不堪，鑒於證據這麼確鑿，大家也能理解，他們何以氣憤填膺。」