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印第安納州眾議會決議 挺台灣國際參與

中央社紐約4日專電
2022年印第安納州時任州長侯康安（Eric Holcomb）訪台。（路透資料照）
2022年印第安納州時任州長侯康安（Eric Holcomb）訪台。（路透資料照）

美國印第安納州眾議會3日通過決議案，重申堅定支持台灣關係法、台美貿易談判，肯定台灣推動總合外交、價值外交、同盟外交及國際參與，反對扭曲或濫用聯合國大會2758號決議。

繼愛阿華州參眾議會通過友台決議案後，印第安納州州眾議會3日同樣無異議通過友台決議案。決議文指出，台灣與美國、印州共享自由、民主、人權、法治、和平與繁榮等共同價值。

美國是台灣第2大貿易夥伴，台灣是美國第8大貿易夥伴，台灣貿易和投資為美創造超過36萬個工作機會。2024年12月，美台21世紀貿易倡議第一批協議生效。2023年台灣自美進口近37億美元農產品，成為美國第7大農產品市場。

1979年11月印州成為台灣的首個姐妹州，自此雙方保持強勁貿易、教育、文化及旅遊交流。2022年時任州長侯康安（Eric Holcomb）訪台，與經濟部簽署台印州經貿合作備忘錄，見證緯創、陽明交通大學、成功大學與普渡大學（Purdue University）簽署合作備忘錄。2023年聯發科在印州設立研發中心。

2023年台灣是印州在亞洲第6大出口市場，印州出口至台灣2億5400萬美元貨品，雙方貿易及投資支持印州3355個工作機會。

為加強台印州經貿關係，印州眾議會重申支持台灣關係法，鼓勵企業使用台灣稱呼。支持台美貿易談判，台灣有意義參與國際組織，反對任何扭曲或濫用聯合國大會第2758號決議。

決議文由州眾議會友台連線共同主席勞爾（Ryan Lauer）提出，議長休斯頓（Todd Huston）、多數黨領袖李曼（Matt Lehman）、少數黨領袖吉亞昆塔（Phil GiaQuinta）、黨團主席漢米爾頓（Carey Hamilton）、「友台連線」共同主席安德拉德（Mike Andrade）、榮譽成員艾波特（David Abbott）、農業、商務、就業、環境、金融委員會主席等51位跨黨派，過半眾議會領袖及州議員共同連署。

駐芝加哥辦事處長類延峰表示，印州眾議會決議文反對中國利用扭曲聯大第2758號決議排擠台灣的國際參與，感謝州眾議會支持台灣有意義參與國際組織。

台灣關係法 印第安納州 聯合國

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