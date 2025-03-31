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喬州婦逃過車禍 下車求助卻墜深井身亡

記者張聲肇／即時報導
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救援人員沿著深井吊繩而下，把歐伯特屍體拉出。(孟若郡警長辦公室)
救援人員沿著深井吊繩而下，把歐伯特屍體拉出。(孟若郡警長辦公室)

喬治亞州67歲婦人雪莉歐伯特(Shirley Obert)3月29日車禍逃過一劫，但是下車求助時，不慎掉進樹叢遮蔽的深井喪生，警消人員翌日在她車子附近發現屍體。

孟若郡(Monroe County)警長辦公室說，歐伯特車禍後似乎想求助，卻遭遇「悲慘的意外」。

她出門時，穿著福來雞快餐店(Chick-fil-A)的制服紅襯衫、黑長褲，29日失蹤後，家人朋友著急到處尋找。

警局發言人說，她被發現的地方「被茂密的樹叢掩蔽住，不會有人注意到。」「我們不知道她為甚麼到樹叢茂密的地方，但她的車子就在那裡。命案調查探員正在串連所有蛛絲馬跡，但確切發生了什麼，我們也許永遠無法得知。」

警局發言人又表示，「她也許曾往下望，或繞路躲避動物，但為何掉落深井，只能猜測是想逃離車禍現場時，走著走著，踩進洞口。」

警方發布兩張照片，一張是救援人員吊繩而下，另一張把她屍體從洞裡面拉出來。

替她家籌款的網頁說明，歐伯特撫養了四個孩子，和丈夫麥克感情很好，也是「很多人的好友」，需募款辦喪事，因她沒有人壽保險，先生靠她養。到31日早晨，已募得6.9萬元。

喬治亞州67歲婦人雪莉歐伯特3月29日車禍逃過一劫，但是下車求助時，不慎掉進樹叢...
喬治亞州67歲婦人雪莉歐伯特3月29日車禍逃過一劫，但是下車求助時，不慎掉進樹叢遮蔽的深井喪生。(孟若郡警長辦公室)

她的摯友奧翠(Vanessa Awtry)一聽到她失蹤，馬上在臉書籲請大家幫忙找；得知不幸後，悲嘆自己痛失良友，稱歐伯特是「隨時給你最熱情的擁抱，讓你再大的煩惱都會立刻消除」的「最棒女士」。

奧翠說，「我很懷念我們在鎮上相聚的時光，更會永遠懷念談好了的『再聚首』計畫，如今再也沒有機會了。」

歐伯特弟弟品森(Pinson)說，他痛失敬愛的姊姊，姊夫痛失靈魂伴侶，她是敬愛上帝的虔誠信徒，「請大家幫忙替我姊夫、他們的孩子、家人、朋友祈福。」

喬治亞州

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