1人染麻疹可傳給15人「擴散如野火」 已蔓延19州近500例

疾病防治中心指出，麻疹在疫苗接種率低的地區擴散如「野火燎原」，現已蔓延19州，暴增至近500起病例。圖為麻疹疫苗接種。(歐新社)

疾病防治中心(CDC)28日指出，麻疹 在未施打疫苗和接種率低的地區擴散如「野火燎原」，現已蔓延19州，病例暴增至近500人。麻疹是高度傳染性疾病。

CDC說，目前在阿拉斯加、加州、佛州、喬治亞州、堪薩斯、肯塔基、馬里蘭、密西根、明尼蘇達、新澤西、新墨西哥、紐約、俄亥俄、賓州、羅德島、田納西、德州、佛蒙特等州和華盛頓特區，至少已有483起確診病例。本周稍早，確診僅164例，五天之內就暴增至將近500例。

明尼蘇達和田納西是本周才出現病例，俄亥俄則一下子增加10幾個病例。俄州衛生廳長范德霍夫(Bruce Vanderhoff)說，由德州、新墨西哥州等地的麻疹傳染情況看來，俄州也有好幾起病例，傳染好幾個郡，雖然令人失望，但不讓人驚訝。「這種疾病可能會很嚴重，甚至致命，但只要接種疫苗，幾乎完全是可以避免的」。

麻疹病毒的傳染力極強，「全球病毒網絡」組織優越中心主任魏佛(Scott Weaver)說，一人染疫可傳給15人，「這麼厲害的病毒確實沒幾種」。

麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR)是預防麻疹的有效利器，但近年來，出於宗教或個人理由，嬰兒及兒童接種率越來越低，以致病毒死灰復燃後，得以迅速傳播。醫生建議，12至15個月大的新生兒應接種第一劑，4到6歲時再打一劑補強針。成人出國前往疫區，也最好接種補強疫苗後再去。

一般而言，感染麻疹不致於致命，但幼童感染後，最怕併發為肺炎等重症，比率約為5%，一旦惡化為重症，就有致命之虞；也有可能轉為腦炎(encephalitis)，導致痙攣、耳聾，或影響心智發展。

CDC說，今年的患者，有14%需住院，多數是兒童；迄今已兩死，其中一例新墨州仍在確認。