我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

花粉季變長了 全美過敏嚴重城市榜首是它

奧州野火4死200傷 強風恐助燃到德州鍋柄帶、新墨西哥州東南部

記者張聲肇／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧州14日開始的野火造成四死，至少200人受傷，400棟屋被毀或嚴重受損。圖為居民在灰燼中尋找物品。(美聯社)
奧州14日開始的野火造成四死，至少200人受傷，400棟屋被毀或嚴重受損。圖為居民在灰燼中尋找物品。(美聯社)

官員18日說，奧克拉荷馬州14日開始的野火造成四死，至少200人受傷，400棟屋被毀或嚴重受損，乾燥情況持續，強風可能從奧克拉荷馬西部延燒到德州鍋柄帶和新墨西哥州東南部。

強風烈焰導致的死亡案例，包括濃煙灰塵下，能見度低發生車禍而造成一人死亡。

周末氣候平靜，救火人員得以將德州和奧州主要火勢控制住，國家氣象局18日發布警告，說這兩州乾燥易燃的天候，可能隨引發新的野火。氣象預報時速50哩的陣風、乾燥的天候和「易燃物」湊合在一起，火苗一起就可能迅速蔓延。

奧州林業服務局官員莫克斯(Keith Merckx)說，野火一旦燃起，就很難阻擋，「蔓延的速度非人力所能及。」他說，官方的注意力重新放到奧州中、西部，因為未來幾天強風預計會再起，18日早上11點起，全州多數地區再度進入野火預警狀態。

家在靜水(Stillwater)市的夏弗然(Andrine Shufran)和丈夫17日忙著扒疏被夷為平地的住家殘留的灰燼，感慨說「無法預測，也不容你嘆公不公平，我們這一帶的房子就只有兩種選擇--還能挺立，或夷為平地。」

靜水市在奧克拉荷馬市東北65哩，人口5萬，是奧克拉荷馬州立大學所在地，像她家一樣被野火焚毀的就有70戶。

夏弗然是奧州大寵物動物園「昆蟲探險館」館長，她說，家裡遭逢祝融之災後，現在和過去的學生、朋友、市府官員都紛紛伸出援手。「奧克拉荷馬人是這麼棒，朋友、鄰里一一向你伸出援手，讓我感動莫名。」

靜水市長爵易斯(Will Joyce)17日就在臉書上發布警示，說火災情況可能還會更糟。「必要時，請趕緊行動。」

靜水市西南部羅根郡鄉間兩地的居民，17日下午，在野火肆虐面積達47平方哩後，奉命撤離家園躲避可能被強風和乾燥帶來的火勢。

奧州靜水市以西數哩外出現新的野火 。(美聯社)
奧州靜水市以西數哩外出現新的野火 。(美聯社)

奧克拉荷馬州 德州 新墨西哥州

上一則

華府櫻花進入第2階段：花蕾冒出小花

延伸閱讀

民調：43%民眾欲參與罷免二階 藍綠宣講野火恐全台爆發

民調：43%民眾欲參與罷免二階 藍綠宣講野火恐全台爆發
「跨性別是詐欺」眾議員提案修改德州刑法：最高可關2年

「跨性別是詐欺」眾議員提案修改德州刑法：最高可關2年
怪獸龍捲風肆虐多州至少20死 密蘇里最慘已12死 奧克拉荷馬多起山火

怪獸龍捲風肆虐多州至少20死 密蘇里最慘已12死 奧克拉荷馬多起山火
野火中的奇蹟 失蹤重傷家貓與主人團聚

野火中的奇蹟 失蹤重傷家貓與主人團聚

熱門新聞

劉薇璐遭丈夫開槍打死。(gofundme)

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

2025-03-13 09:22
37歲的馬陽育有五個公民子女。(臉書截圖)

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

2025-03-17 10:32
約翰霍普金斯大學旗下的JHPIEGO，自1970年代以來一直與 USAID 密切合作，現已停止多項國際健康項目。(JHPIEGO臉書截圖)

聯邦終止8億經費 約翰霍普金斯大學準備裁員

2025-03-12 09:03
歐洛茲科的兒子伊多爾度(Eduardo Orozco)，在父親被捕後曾追著探員要求出示逮捕令，但探員最終離開。(伊多爾度拍攝影片截圖)

21移民1公民遭川普政府非法逮捕 律師要求釋放

2025-03-18 11:12
約翰霍普金斯大學宣布將裁減2200多位員工。(約翰霍普金斯大學臉書)

聯邦斷經費 霍普金斯大學裁員2200 10多所大學凍結招聘

2025-03-14 09:18
官員14日審視35號州際公路南向道的車禍現場 。(美聯社)

德州男酒駕致17車連環撞 5死多人住院

2025-03-14 20:14

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
「討厭自己變老」12星座排行 金牛開始吃清淡、他把衰老當人生危機

「討厭自己變老」12星座排行 金牛開始吃清淡、他把衰老當人生危機
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查