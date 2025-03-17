「牽涉真主黨」布朗大學黎裔醫師被逐 校方警告外籍師生別出國

14日被遣返黎巴嫰的布朗大學腎科專家阿拉維耶，司法部指她存有同情真主黨領袖納斯拉勒的照片，也曾出席葬禮。(布朗大學Basma Merhi 博士提供)

國土安全部日前強制遣返一名布朗大學的黎巴嫩 裔醫學系助理教授出境，以當事人手機存有真主黨 (Hezbollah)領袖照片、甚至親自出席葬禮為由，認為採取的措施合情合理；布朗大學則警告校內外籍學生與教職員避免出國。

美聯社報導，現年34歲的阿拉維耶(Rasha Alawieh)是布朗大學(Brown University)醫學系助理教授，雖持有有效簽證 與暫緩出境的法院命令，仍於14日被強制遣返黎巴嫩，外界議論紛紛。

國土安全部17日公布聲明強調：「簽證是一種特權、而非權利，尤其當事人美化並支持殺害國人的恐怖分子，正是其被拒發簽證的理由，這是一般性安全措施。」國安部指控阿拉維耶返回黎巴嫩，是為了參加真主黨領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)葬禮，強調後者「在長達40年恐怖活動期間，殺害數百名美國人」。

不過代表阿拉維耶的律師瑪祖克(Stephanie Marzouk)表示，會繼續爭取讓這位腎臟移植專家重返美國，「讓她去她應去的地方並探視她的病人」。

根據波士頓環球報(Boston Globe)掌握的資料，阿拉維耶手機內除了存有納斯拉勒的照片，還有其他真主黨戰士與烈士等照片，法庭文件顯示：「根據阿拉維耶個人說法，她追隨納斯拉勒是因為他的宗教與精神，而非他的政治立場。」

當被問及為何在返回美國前刪除手機照片時，阿拉維耶向警方坦承：「因為我不想讓大家認為我被騙，但我知道自己沒有做錯什麼，我與政治或軍事毫無關係。」