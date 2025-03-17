「牽涉真主黨」布朗大學黎裔醫師被逐 校方警告外籍師生別出國
國土安全部日前強制遣返一名布朗大學的黎巴嫩裔醫學系助理教授出境，以當事人手機存有真主黨(Hezbollah)領袖照片、甚至親自出席葬禮為由，認為採取的措施合情合理；布朗大學則警告校內外籍學生與教職員避免出國。
美聯社報導，現年34歲的阿拉維耶(Rasha Alawieh)是布朗大學(Brown University)醫學系助理教授，雖持有有效簽證與暫緩出境的法院命令，仍於14日被強制遣返黎巴嫩，外界議論紛紛。
國土安全部17日公布聲明強調：「簽證是一種特權、而非權利，尤其當事人美化並支持殺害國人的恐怖分子，正是其被拒發簽證的理由，這是一般性安全措施。」國安部指控阿拉維耶返回黎巴嫩，是為了參加真主黨領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)葬禮，強調後者「在長達40年恐怖活動期間，殺害數百名美國人」。
不過代表阿拉維耶的律師瑪祖克(Stephanie Marzouk)表示，會繼續爭取讓這位腎臟移植專家重返美國，「讓她去她應去的地方並探視她的病人」。
根據波士頓環球報(Boston Globe)掌握的資料，阿拉維耶手機內除了存有納斯拉勒的照片，還有其他真主黨戰士與烈士等照片，法庭文件顯示：「根據阿拉維耶個人說法，她追隨納斯拉勒是因為他的宗教與精神，而非他的政治立場。」
當被問及為何在返回美國前刪除手機照片時，阿拉維耶向警方坦承：「因為我不想讓大家認為我被騙，但我知道自己沒有做錯什麼，我與政治或軍事毫無關係。」
由於近來不斷發生持美國有效簽證的外國出生人士被驅逐出境，而且川普政府對於聯邦法官發布暫緩出境命令置之不理，將數百位移民遣送至薩爾瓦多(El Salvador)，因此布朗大學校方16日以電子郵件向全校師生發出警告，強調基於高度謹慎考慮，要求美國公民以外的外國出生學生與教職員，無論持有簽證或綠卡者最好延後或暫緩出國，並強調旅行禁令與再入境可能隨時發生變化，「會影響旅行者返美的既定行程」。
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