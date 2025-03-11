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高壓氧艙爆炸燒死5歲童 密州診所4人被控罪

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高壓氧艙爆炸燒死5歲童 密州診所4人被控罪

記者胡玉立／即時報導
密西根州底特律郊區一家診所1月31日不當使用高壓氧氣艙導致氣艙爆炸，在艙內接受治療的一名5歲小男孩當場被燒死。 圖為該診所的高壓氧氣艙。(美聯社)
密西根州底特律郊區一家診所1月31日不當使用高壓氧氣艙導致氣艙爆炸，在艙內接受治療的一名5歲小男孩當場被燒死。 圖為該診所的高壓氧氣艙。(美聯社)

密西根州底特律郊區一家診所1月31日涉嫌不當使用高壓氧氣艙導致氣艙爆炸，在艙內接受治療的一名五歲小男孩當場被燒死；包括診所創辦人在內共四人於11日被控二級謀殺罪和過失殺人罪等罪名。

密西根州檢察長內塞爾(Dana Nessel)11日在記者會上表示，被告為賺錢，任意使用未經認證的治療方法，在沒有醫學科學依據下，將五歲小男孩庫柏(Thomas Cooper)放入高壓氧氣艙來治療他所患疾病，將兒童置於險境。

四名被告10日被捕，11日在特洛伊地方法院提審。其中，特洛伊牛津診所(Oxford Center in Troy)創辦人兼執行長彼得森(Tamela Peterson，58歲)被控二級謀殺罪；診所經理馬肯 (65 歲) 和安全經理莫斯特勒 (64歲) 被控二級謀殺罪和過失殺人罪；爆炸時的操作人員莫菲特 (Aleta Moffitt，60歲)被控過失殺人和填寫虛假醫療資訊。

代表男孩家屬的律師稱，庫柏曾多次接受睡眠呼吸中止症和注意力不足過動症治療。內塞爾重申，聯邦食品與藥物管理局(FDA)並未批准使用高壓氧療法來有效治療這些病症。

FDA批准高壓氧氣艙上市，指它可以安全有效治療嚴重燒傷、減壓病和傷口無法癒合等13種疾病；但不包括牛津診所宣傳的許多其他疾病。FDA建議消費者只使用經過海底和高壓氧醫學協會(Undersea and Hyperbaric Medical Society)檢查認可的高壓氧中心。

高壓療法將純氧輸送至氣艙內。特洛伊消防局主管楊格(Keith Young) 表示，「在加壓環境中，如此大量氧氣極易燃燒」。

內塞爾表示，庫柏的死是「完全可以避免的悲劇」。當天，該氣艙未進行維護檢查，現場沒有醫生或安全監督員，治療也並非由持證技術人員執行。

密西根州

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