後院生火引發野火…狂燒2000英畝 南卡州女子被捕

南卡羅來納州日前的山林野火，疑似是因為一居民在自家後院生火不慎所引起，2000畝林地付之一炬。(南卡羅來納林務委員會)

南卡羅來納州 一名女子3月1日在自家後院烤火盆(fire pit)生火，卻未採取適當預防措施，導致火勢蔓延，不但嚴重危害附近居民身家財產，還波及2000畝林地付之一炬。事後遭警方逮捕，面臨法律制裁。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，南卡羅來納林務委員會(South Carolina Forestry Commission)證實，默特爾海灘市(Myrtle Beach)現年40歲的居民亞歷珊卓·比奧盧梭(Alexandra Bialousow)6日遭警方逮捕，罪名是疏忽大意且未採取必要防範措施，導致後院火勢蔓延鄰近樹林與草地。

委員會9日宣稱，目擊者看到比奧盧索在位於卡溫頓湖畔區(Covington Lakes Subdivision)的住家後院生火，根據委員會公布聲明：「警方逮捕令指出嫌疑人當時『沒有合適水源』、也『沒有任何園藝工具』可以控制火勢，結果大火蔓延至沃克伍茲(Walker Woods)社區大片面積。」

官員透露，由於火勢一發不可收拾，包括默特爾海灘市附近的卡溫頓大道(Covington Drive)也受到波及，經過消防人員全力灌救，截至8日下午止，已經控制55%的火勢，不過仍是南卡州過去一周，累計175多起野火受害範圍最大的火災。

南卡州州長辦公室表示，由於氣候異常乾燥助長野火蔓延，全州已有超過4000多畝面積付之一炬，許多居民被迫緊急撤離。