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假冒NBA員工偷珠寶 佛州男被逮吞下Tiffany鑽石耳環

記者張聲肇／即時報導
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搶劫嫌犯紀爾德被送進監獄羈押後，獄方掃描他胃部，顯示「胃裡有疑似珠寶的異物」。(奧蘭多警局)
搶劫嫌犯紀爾德被送進監獄羈押後，獄方掃描他胃部，顯示「胃裡有疑似珠寶的異物」。(奧蘭多警局)

佛州警方5日表示，一名男子2月26日從珠寶名店蒂芙尼(Tiffany & Co.)搶奪首飾後逃逸，被警察逮捕時，為湮滅罪行竟將兩對價值77萬元的鑽石耳環吞下肚。

奧蘭多警局指出，32歲的德州男子紀爾德上個月26日下午1時45分左右，走進千禧商場的蒂芙尼珠寶店，向店員表示他是NBA職籃奧蘭多魔術隊一名球員的代表，想要選購首飾。店員馬上將他請入貴賓室，為他展示高檔珠寶，包括一對4.86克拉鑽石耳環(定價16萬元)、一對8.19克拉鑽石耳環(60.9萬元)和一個5.61克拉的鑽戒。沒想到該名男子竟抓了鑽石耳環就落跑，匆忙中掉了鑽戒。

警方獲報後根據商場監視錄影，得知他駕駛從休士頓租來的藍色三菱Outlander休旅車逃逸，隨即發布通緝。當晚7時55分公路巡警在10號州際公路上攔下他，「他正要被羈押時，吞下幾樣東西。」

紀爾德被送到華盛頓郡監獄羈押，獄方掃描他胃部，顯示「胃裡有異物」。

警局報告書指出，「這幾件異物疑似蒂芙尼珠寶店被搶走的耳環，但只能等他排出體外後再沒入。」

警探高思(Aaron Goss)說，季爾德在監獄裡問，「我會因為肚裡的東西被控罪嗎？」

32歲的德州男子紀爾德2月26日為湮滅罪行竟將兩對價值77萬元的鑽石耳環吞下肚。...
32歲的德州男子紀爾德2月26日為湮滅罪行竟將兩對價值77萬元的鑽石耳環吞下肚。(奧蘭多警局)

他被抓進警車時，逮捕他的警察聽到他講了一句：「我該把它們丟到窗外的。」

NBC記者5日詢問奧蘭多警局，被偷走的耳環是不是「拿到了？」警局發言人拒絕回答。

警方提出的證據是：季爾德的休旅車內發現他在店裡行搶時所穿的衣服；同時監視畫面顯示他在走進店裡的時候，鼻子貼了一塊白色紗布，車內也有一卷繃帶。警方指出，紗布不是為了裹傷，顯然是用來掩蓋真實臉孔和身分」，因此將以蒙面偷竊及搶劫罪名控告他。

警方指出，季爾德2022年時在德州j伍德蘭市(The Woodlands)的蒂芙尼珠寶店用類似方法行搶得手；另外光是科羅拉多州就對他發出48張通緝令。

Tiffany

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