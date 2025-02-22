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地面震動、滿地碎片 夏威夷度假村氣爆7傷3危殆

編譯盧炯燊／即時報導
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夏威夷茂宜島The Whaler渡假村。這家飯店21日發生氣爆，造成七人受傷，其中三人情況危急。(美聯社)
夏威夷茂宜島The Whaler渡假村。這家飯店21日發生氣爆，造成七人受傷，其中三人情況危急。(美聯社)

夏威夷茂宜島(Maui)一處海濱度假村疑似液態瓦斯外洩引發氣爆，造成七人受傷，其中三人情況危急。

發生意外的度假The Whaler，位於茂宜島西面卡納帕里海灘(Kaanapali Beach)。警方表示，爆炸發生在當地時間20日下午6時15分左右，監視畫面顯示，建築物內有碎片被炸飛。

社交媒體流傳的視頻顯示，爆炸發生時，不少人爭相走避，滿地都是碎片，部分至飛落在海灘附近。

目擊者之一弗連特(David Flint)向媒體表示，他當時正在度假村的泳池游泳，突然聽到一聲震耳欲聾的巨響，甚至讓地面都在震動。他形容這絕對不像煙火發射。

他又說，這是一個人流密集的區域，爆炸真的很嚇人，剛發生時各種傳言四起，有人說是烤肉架爆炸了，有人甚至說是垃圾桶裡有炸彈。

警方經初步調查，相信是度假村的公共區域烤肉架使用的液化石油氣(LPG)洩漏導致。

警方發言人皮科(Alana Pico)21日指出，事件中有七人受傷，年齡介於18至74歲，四人經敷治後並無大礙，另外三 人情況嚴重，其中有兩人已轉送往歐胡島(Oahu)醫院救治。

他又說，爆炸前曾有人表示「可能是烤肉架有故障」，警方將依此方向進一步調查，同時強調，由於疑似是烤肉架出現故障導致，故此周圍民居毋須疏散撤離。

營運該度假村的公司事後發出聲明，指爆炸發生在其Tower One的烤肉區，聲稱正積極與消防部門合作展開調查，強調「我們的首要任務，是確保房客及團隊成員的安全福祉。」

卡納帕里海灘是茂宜熱門旅遊區，也被視為美國最美麗海灘之一；對不少遊客而言，這個海灘就是茂宜島的代名詞，它擁有綿延5英里的優質潔白沙灘及清澈海水，沿岸林立著酒店、度假小屋及出租套房。

茂宜島 夏威夷

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