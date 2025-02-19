我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫比蒂諾頂級裝潢翻修屋 530萬元溢價43%售出

川普發文戴王冠自稱「國王萬歲」 霍楚：美國不是王國

冒充中國公安詐華生 FBI發布費城嫌犯照片

編譯盧炯燊／即時報導
聯邦調查局費城辦公室公布一張冒充中國公安詐騙留學生的嫌犯照片，他身穿中國公安服裝，並出示一張「公安人員證件」。(FBI費城辦公室照片)
聯邦調查局費城辦公室公布一張冒充中國公安詐騙留學生的嫌犯照片，他身穿中國公安服裝，並出示一張「公安人員證件」。(FBI費城辦公室照片)

不法分子冒充中國公安詐騙事件愈來愈猖獗，對象多是華裔中國留學生，2022年以來已發生過數十宗。聯邦調查局(FBI)費城辦公室公布一名相信是華人的嫌犯照片，提醒切勿掉入圈套。

FBI特別以繁體及簡體中文發出信息及公布嫌犯照片，要求公眾協助提供信息。

通告指此人至少今年1月，曾參與針對中國留學生的詐騙案，冒充中國公安。

FBI說，騙徒一般會向行騙對象聲稱，他們因涉及在中國發生的一起刑事案，有金融犯罪嫌疑而被通緝，必須立刻匯款以免被逮捕和引渡。

騙徒也會要求受害者接受全天候監控，避免與別人討論案情，也不要搜尋網站。

該名嫌犯被描述為「亞裔男性、黑髮、棕眼、說英語和普通話」。照片中他身穿中國公安服裝，並出示一張「公安人員證件」。

FBI表示，若有此人的任何信息，請立刻聯當地的聯邦調查局分局或最近的美國大使館或領事館。

有關騙徒的行騙手法，一般是打電話給受害人，電話號碼看起來是來自中國的地方公安局，甚至或是中國駐美領事館。當受害人接聽後，騙徒在手機的視像通話出示看似逼真的逮捕令，甚至詳細說明受害人的基本個人信息以增加其可信度。

FBI就此作出多項提示，指出若收到陌生人來電指控你犯罪的話，就一定是騙徒，切勿泄露任何個人信息，更不要匯出一分錢。

即使來電的號碼看似是來自官方的電話號碼，然而這不代表就是官方，因為犯罪分子會用技術來偽冒。

FBI特別指出，外國政府在美國展開合法執法活動的人員，必須與FBI 協調行動，「如果有人自稱是中國當局的人與您聯繫，請聯繫當地的 FBI 外勤辦事處」。

FBI 的網路犯罪申訴中心(Internet Crime Complaint Center)也表示，除了中國留學生，華裔社群成員也是這些詐騙團夥的目標。

FBI 中國留學生 華裔

上一則

白人媽咪生下小黑嬰兒 怒告受孕診所錯植胚胎

延伸閱讀

AI詐騙來襲 18億Gmail用戶收「紅色警報」

AI詐騙來襲 18億Gmail用戶收「紅色警報」
費城低收入房地產稅凍結 2/28截止申請

費城低收入房地產稅凍結 2/28截止申請
50年前殺害FBI探員 印第安活動分子減刑出獄

50年前殺害FBI探員 印第安活動分子減刑出獄
費城協勝公會2025春節聯歡宴會 喜慶歡樂

費城協勝公會2025春節聯歡宴會 喜慶歡樂

熱門新聞

聯邦意圖刪減醫療補助經費，部分地方診所開始取消白卡保戶的既定看診預約。(簡訊截圖)

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

2025-02-13 10:33
一架美軍運輸機12日首次將119名分別來自阿富汗、中國、巴基斯坦及烏茲別克等亞洲國家的非法移民運送到巴拿馬，意味著川普政府加快行動，驅逐那些難以遣返原籍國家的無證客。(歐新社)

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

2025-02-18 11:00
佛羅里達州參議員穆迪宣稱，佛州非法入境的中國移民增加了8000%。圖為佛州州長德桑提斯(左)1月宣布，任命檢察長穆迪(右)接任參議員魯比歐留下的空缺。(美聯社)

中國偷渡客 從巴哈馬搭船闖進佛州 暴增80倍

2025-02-18 18:16
新澤西州居民曼德斯和妻子麗莎2024年到尚比亞遊獵時，目睹愛妻慘遭河馬咬死。示意圖。(美聯社)

尚比亞遊獵目睹愛妻遭河馬咬死 新州男告旅遊公司

2025-02-12 20:52
田納西州男子道森(左)2022年到斐濟度蜜月時，殘忍殺害新婚妻子克莉絲蒂‧陳(右)。斐濟法院11日判處道森終身監禁。(克莉絲蒂‧陳Instagram)

斐濟蜜月殺害華裔妻屍體慘 田州男判囚終身

2025-02-13 20:56
聯邦疾病防治中心總部位於亞特蘭大。(路透)

CDC一成人力遭裁減 1300員工將被解雇

2025-02-17 09:36

超人氣

更多 >
2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她

2024中娛明星商業價值榜單出爐 楊紫收視佳拿第二、冠軍是她
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事