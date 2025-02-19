冒充中國公安詐華生 FBI發布費城嫌犯照片
不法分子冒充中國公安詐騙事件愈來愈猖獗，對象多是華裔及中國留學生，2022年以來已發生過數十宗。聯邦調查局(FBI)費城辦公室公布一名相信是華人的嫌犯照片，提醒切勿掉入圈套。
FBI特別以繁體及簡體中文發出信息及公布嫌犯照片，要求公眾協助提供信息。
通告指此人至少今年1月，曾參與針對中國留學生的詐騙案，冒充中國公安。
FBI說，騙徒一般會向行騙對象聲稱，他們因涉及在中國發生的一起刑事案，有金融犯罪嫌疑而被通緝，必須立刻匯款以免被逮捕和引渡。
騙徒也會要求受害者接受全天候監控，避免與別人討論案情，也不要搜尋網站。
該名嫌犯被描述為「亞裔男性、黑髮、棕眼、說英語和普通話」。照片中他身穿中國公安服裝，並出示一張「公安人員證件」。
FBI表示，若有此人的任何信息，請立刻聯當地的聯邦調查局分局或最近的美國大使館或領事館。
有關騙徒的行騙手法，一般是打電話給受害人，電話號碼看起來是來自中國的地方公安局，甚至或是中國駐美領事館。當受害人接聽後，騙徒在手機的視像通話出示看似逼真的逮捕令，甚至詳細說明受害人的基本個人信息以增加其可信度。
FBI就此作出多項提示，指出若收到陌生人來電指控你犯罪的話，就一定是騙徒，切勿泄露任何個人信息，更不要匯出一分錢。
即使來電的號碼看似是來自官方的電話號碼，然而這不代表就是官方，因為犯罪分子會用技術來偽冒。
FBI特別指出，外國政府在美國展開合法執法活動的人員，必須與FBI 協調行動，「如果有人自稱是中國當局的人與您聯繫，請聯繫當地的 FBI 外勤辦事處」。
FBI 的網路犯罪申訴中心(Internet Crime Complaint Center)也表示，除了中國留學生，華裔社群成員也是這些詐騙團夥的目標。
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