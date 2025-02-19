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白人媽咪生下小黑嬰兒 怒告受孕診所錯植胚胎

記者張聲肇／即時報導
喬治亞州沙瓦納市的「海岸受孕專家」診所（圖）錯植胚胎，讓白人女性生下非裔嬰兒，嬰兒生父母討回監護權帶走孩子，這名女子對診所提出民事訴訟。（美聯社）
喬治亞州沙瓦納市的「海岸受孕專家」診所（圖）錯植胚胎，讓白人女性生下非裔嬰兒，嬰兒生父母討回監護權帶走孩子，這名女子對診所提出民事訴訟。（美聯社）

喬治亞州「海岸受孕專家」(Coastal Fertility Specialists)診所錯植胚胎，讓白人女性生下非裔嬰兒，嬰兒生父母討回監護權帶走孩子，這名女子憤而對這家診所提出民事訴訟。

克莉絲汀娜 ．墨瑞（Krystena Murray）2023年12月生下一個健康寶寶，但她馬上就知道，嬰兒不是來自她的受精卵，因為嬰兒是非裔，而她自己和精子捐贈者都是白人。但她還是決定養育自己懷胎10月生下來的嬰兒。

她告訴人工受孕公司，它一定搞錯了，公司職員查出嬰兒的親生父母後，直接告知他們此事，後者要討回監護權，墨瑞明白法律上無法贏得官司，只好讓出五個月大的孩子。

墨瑞18日向法院提告，說該公司這個大烏龍讓她痛苦不堪。她對媒體說，「我從來沒有覺得這麼被侵犯過，我的情緒和身體都破碎不堪。」

38歲的墨瑞說，「我為了要當媽媽，花了一輩子的功夫做準備，也愛過、哺育過我的孩子，讓他長大，若可以保住他，要我做什麼，我都願意。」

誤植胚胎到她肚裡的沙瓦納市「海岸受孕專家」公司在鄰州南卡羅來納也有四家診所。該公司為這「史無前例的錯誤」發函道歉，並保證絕不再犯。「這是孤立事件，沒有其他病人受到影響，對受到影響的人，我們會用盡一切方法彌補。」

墨瑞說，2023年初開始人工受孕程序時，一切似乎都很順利，她接受注射，刺激卵子產生，取出後在實驗室和捐贈的精子受孕；第二度植入受孕的胚胎，她就順利懷孕。

沒想到人工受孕中心「極端且令人髮指」的錯誤，讓她無端成為別人的代理孕母，因此她決心提告求償。她的律師沃爾夫（ Adam Wolf）說她自己的胚胎下場如何，她和律師都不曉得。沃爾夫的事務所替1000多人告過人工受孕公司，卻絕少遇到種案例。

非裔 喬治亞州 南卡

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