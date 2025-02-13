太陽地磁風暴 情人節北部州看得到北極光

國家海洋與大氣管理局表示，受到一級太陽地磁風暴影響，14日情人節晚上北部各州天空會出現北極光，能見範圍最南可達密西根北部和緬因州。(路透)

國家海洋與大氣管理局(NOAA)13日表示，一級太陽地磁風暴已經生成，預計14日情人節晚上會出現北極光 「舞會閃現」景象，北部各州都看得見。

一級太陽地磁風暴屬「輕微」等級，每11年周期當中有900天如此，加拿大和阿拉斯加看得到極光。二至五級分別為「中度」、「強烈」、「嚴重」和「極度」。

NOAA說，未來幾天，愛達荷、蒙大拿、北達科塔、明尼蘇達、威斯康辛和阿拉斯加天象良好的地方，可看到北極光，範圍最南可達密西根北部和緬因州。

太陽磁場目前正值最活躍期，能量釋出量達到最高峰，過去幾個月，北極光出現頻率增加，與此有關。日冕區迸出來的磁化電漿隨著太陽風暴四處飛揚，來到地球磁場，交互感應，顯現綠色和粉紅色的光芒，煞是好看。

9日太陽風暴引發過一級地磁風暴，即將在地面「激起」北極光的，也是同一個太陽風暴。

太空專家說，太陽離地球9300萬哩，日冕物質外噴(Coronal mass ejections，CME)現象出現後，磁化電漿(離子體)可能要好幾天才會抵達地球，因此，要準確預測北極光閃限的時間與地點，很不容易。

民間追光族成立的「極光恐龍」(Aurorasaurus)網路平台會通知用戶，哪些地方可能可以看到極光，也會對當地可看到極光的用戶，發出即時通知，叫他們不要錯過。

大氣管理局說，欣賞極光的最佳時刻是午夜前後，遠離城市光害或滿月當照的天空，看得比較清楚。

太空總署說，如果想拍攝極光，可用智慧手機和數位相機，因為它們的鏡頭對極光的光譜比較敏感，肉眼還看不到的時候，手機和數位相機的鏡頭就已顯現出來。