我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普的對等關稅衝擊哪些國家？中印最危險

小飛機阿拉斯加空難 機上10人全罹難

2強烈龍捲風夜襲田納西州 1對母女喪命3人傷

記者張聲肇／即時報導
空拍照片顯示6日遭龍捲風夷為平地的田納西州摩根郡一棟民宅。住戶看著自己的房產瞬間化為廢墟，欲哭無淚。(美聯社)
空拍照片顯示6日遭龍捲風夷為平地的田納西州摩根郡一棟民宅。住戶看著自己的房產瞬間化為廢墟，欲哭無淚。(美聯社)

田納西州東部6日連遭兩大龍捲風襲擊，造成一對母女喪生，另三人受傷。

摩根郡緊急事故管理局6日夜間說，暴風席捲人口稀少的鹿居村和日亮鎮(Deer Lodge and Sunbright)，住在同屋簷下的一對母女不幸遇難。另三人傷勢暫不明朗。

當地民防官希哲禮(Stacey Heatherly)表示，田納西公路巡警人員7日早上已到災區，協助民眾整理。

國家氣象局說，襲擊鹿居村和日亮鎮的颶風，最大風速達達每小時135哩，在「改良藤田級數」(Enhanced Fujita scale)表上為二級，是「強烈」龍捲風。從葛藍傑郡荊棘丘陵村(Thorn Hill, Grainger County)呼嘯而過的龍捲風最大時速也有115哩，強度為一級。

州長李伊(Bill Lee)伉儷7日發表聲明對災民表達同情與關切，州長並親赴摩根郡視察災情，向痛失妻女的屋主致哀。

他對媒體說，「看到這些人真難過，他們經歷了什麼，你們都看到了。我們來這兒就是為了要鼓舞他們，讓他們知道，他們的情況大家都看到、也聽到了」。

公路巡警說，他們到災區的目的是確保居民安全，評估房屋損毀情況，提供幫助。摩根郡學區在網站上宣布，全區學校停課一天。

葛藍傑郡緊急事故管理局長艾特金斯(Jeffrey Atkins)說，龍捲風吹到樹木，毀損好幾棟房屋建築，幸好無人傷亡。

去年也差不多這時候，一陣致命的龍捲風襲擊田州東北部，包括摩根據，摧毀日亮鎮一家葬儀社和一家民房。

官員說，田納西州夜間遭龍捲風襲擊的次數其他州多，因為來不及警告睡夢中的人，也更難預測夜間來襲，災情通常比較嚴重。

田州芬特斯(Fentress)、傑克森(Jackson)、奧佛頓(Overton)、 卜南(Putnam)和謝維爾(Sevier)等郡也都遭受這兩個龍捲風襲擊。

龍捲風 田納西州

上一則

新州州長暗示藏無證客 邊境沙皇要嚴查

延伸閱讀

蒙市兩道場合捐1萬6000美元 支援災區和社區服務

蒙市兩道場合捐1萬6000美元 支援災區和社區服務
新州州長暗示藏無證客 邊境沙皇要嚴查

新州州長暗示藏無證客 邊境沙皇要嚴查
華裔前主計長余淑婷 宣布參選2026年加州州長

華裔前主計長余淑婷 宣布參選2026年加州州長
華裔前主計長余淑婷競選州長 解決加州可負擔危機

華裔前主計長余淑婷競選州長 解決加州可負擔危機

熱門新聞

芝加哥入冬低溫，密西根湖畔不時可見大面積結冰。(讀者提供)

冰風暴來襲 中西部覆冰厚度將達1/10吋 出行危險

2025-02-05 10:13
莫李納(Edwin Molina)的吉拿棒店前的街道，自從川普執政後，大多時候都空空蕩蕩。(特派員黃惠玲／攝影)

噩夢重演 ICE恐慌症嚇跑顧客 商家：不知能撐多久

2025-02-06 11:21
西雅圖國際機場5日發生兩架客機輕微擦撞意外。(取自Ｘ)

日航、達美航空客機擦撞 西雅圖機場部分航班延誤

2025-02-05 19:24
領導川普2.0政府效率部(DOGE)的馬斯克關閉援外機構USAID，引起輿論譁然。（路透）

政府鐵飯碗或不保 聯邦雇員憂心忡忡

2025-02-04 11:11
華府餐廳Republic Cantina公告3日停業一天，以響應「無移民日」行動。(ig截圖)

響應無移民日 芝城、華府多家餐館今停業抗議川普

2025-02-03 09:52
執行保全工作，不幸遭竊賊槍殺的達拉斯一家CVS連鎖藥局保全人員艾格努，兩名青少兇嫌已遭逮捕並被控以謀殺罪，最高可判處死刑。(取材自GoFundMe)

店內行竊遭阻 達拉斯2少年槍殺CVS保安 最重判死刑

2025-02-01 20:00

超人氣

更多 >
蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財

蛇年開春3生肖好運旺 屬龍升職加薪、他得意外之財
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣