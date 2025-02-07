2強烈龍捲風夜襲田納西州 1對母女喪命3人傷

空拍照片顯示6日遭龍捲風夷為平地的田納西州摩根郡一棟民宅。住戶看著自己的房產瞬間化為廢墟，欲哭無淚。(美聯社)

田納西州 東部6日連遭兩大龍捲風 襲擊，造成一對母女喪生，另三人受傷。

摩根郡緊急事故管理局6日夜間說，暴風席捲人口稀少的鹿居村和日亮鎮(Deer Lodge and Sunbright)，住在同屋簷下的一對母女不幸遇難。另三人傷勢暫不明朗。

當地民防官希哲禮(Stacey Heatherly)表示，田納西公路巡警人員7日早上已到災區，協助民眾整理。

國家氣象局說，襲擊鹿居村和日亮鎮的颶風，最大風速達達每小時135哩，在「改良藤田級數」(Enhanced Fujita scale)表上為二級，是「強烈」龍捲風。從葛藍傑郡荊棘丘陵村(Thorn Hill, Grainger County)呼嘯而過的龍捲風最大時速也有115哩，強度為一級。

州長李伊(Bill Lee)伉儷7日發表聲明對災民表達同情與關切，州長並親赴摩根郡視察災情，向痛失妻女的屋主致哀。

他對媒體說，「看到這些人真難過，他們經歷了什麼，你們都看到了。我們來這兒就是為了要鼓舞他們，讓他們知道，他們的情況大家都看到、也聽到了」。

公路巡警說，他們到災區的目的是確保居民安全，評估房屋損毀情況，提供幫助。摩根郡學區在網站上宣布，全區學校停課一天。

葛藍傑郡緊急事故管理局長艾特金斯(Jeffrey Atkins)說，龍捲風吹到樹木，毀損好幾棟房屋建築，幸好無人傷亡。

去年也差不多這時候，一陣致命的龍捲風襲擊田州東北部，包括摩根據，摧毀日亮鎮一家葬儀社和一家民房。

官員說，田納西州夜間遭龍捲風襲擊的次數其他州多，因為來不及警告睡夢中的人，也更難預測夜間來襲，災情通常比較嚴重。

田州芬特斯(Fentress)、傑克森(Jackson)、奧佛頓(Overton)、 卜南(Putnam)和謝維爾(Sevier)等郡也都遭受這兩個龍捲風襲擊。