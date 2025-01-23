西起德州東到佛州 暴風雪肆虐至少10死

暴風雪加上嚴寒，襲擊南方各州，從德州到佛州，幾乎無處倖免，部分城市降雪量打破130年來紀錄。(美聯社)

罕見的暴風雪 加上嚴寒，襲擊南方各州，西起德州，東到佛州，無處倖免，已造成至少10人死亡，迫使各地機場關閉，公路滯礙難行。低溫警報從23日起逐漸解除；部分城市積雪量打破130年來紀錄。

阿拉巴馬州 戴爾郡(Dale County)法醫指出，當地一戶人家因燒爐取暖，引發火災，一人不幸死亡；另一人在車禍中喪生。喬治亞州一人因體溫過低而凍死；德州奧斯汀也有兩人凍死。

德州安全廳說，聖安東尼奧西南邊因馬路結冰滑溜，一輛拖車和兩輛汽車互撞，五人死亡。

這場暴風雪為佛州潘薩科拉(Pensacola)東北部米爾頓市(Milton)帶來9.8吋積雪，打破該市積雪8.9吋的歷史紀錄。

德州見識了史上首場暴風雪警報的「威力」，波蒙特市(Beaumont)降雪累計5.2吋，創下該市歷史上最高紀錄。阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)降雪7.5吋，也是史上新高。

紐奧良積雪8吋，是該市1895年以來降雪量最豐沛的紀錄。路易斯安納州府巴頓魯治(Baton Rouge)積雪7.6吋。

從密西西比州到佛州狹長地帶，嚴寒警報持續到23日上午，墨西哥灣沿岸氣溫最低只有12℉。路州氣象學者葛萊姆斯(Jay Grymes)說，該州100多年來，從來沒這麼冷。

許多地方雖然雪已融化，天寒地凍仍是一大威脅，路州運輸與發展廳廳長唐納休(Joe Donahue)呼籲民眾沒事勿出門，更不要遠行。

不過正在積雪中奮力鏟出一條通路的南方人放心，這波酷寒暴風雪天很快就會過去，25日前，很多地方的溫度就會回升到50-60℉以上。