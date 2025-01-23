我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多烤雞限多少時間須售出？若沒賣完下場如何

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

西起德州東到佛州 暴風雪肆虐至少10死

記者張聲肇／即時報導
暴風雪加上嚴寒，襲擊南方各州，從德州到佛州，幾乎無處倖免，部分城市降雪量打破130年來紀錄。(美聯社)
暴風雪加上嚴寒，襲擊南方各州，從德州到佛州，幾乎無處倖免，部分城市降雪量打破130年來紀錄。(美聯社)

罕見的暴風雪加上嚴寒，襲擊南方各州，西起德州，東到佛州，無處倖免，已造成至少10人死亡，迫使各地機場關閉，公路滯礙難行。低溫警報從23日起逐漸解除；部分城市積雪量打破130年來紀錄。

阿拉巴馬州戴爾郡(Dale County)法醫指出，當地一戶人家因燒爐取暖，引發火災，一人不幸死亡；另一人在車禍中喪生。喬治亞州一人因體溫過低而凍死；德州奧斯汀也有兩人凍死。

德州安全廳說，聖安東尼奧西南邊因馬路結冰滑溜，一輛拖車和兩輛汽車互撞，五人死亡。

這場暴風雪為佛州潘薩科拉(Pensacola)東北部米爾頓市(Milton)帶來9.8吋積雪，打破該市積雪8.9吋的歷史紀錄。

德州見識了史上首場暴風雪警報的「威力」，波蒙特市(Beaumont)降雪累計5.2吋，創下該市歷史上最高紀錄。阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)降雪7.5吋，也是史上新高。

紐奧良積雪8吋，是該市1895年以來降雪量最豐沛的紀錄。路易斯安納州府巴頓魯治(Baton Rouge)積雪7.6吋。

從密西西比州到佛州狹長地帶，嚴寒警報持續到23日上午，墨西哥灣沿岸氣溫最低只有12℉。路州氣象學者葛萊姆斯(Jay Grymes)說，該州100多年來，從來沒這麼冷。

許多地方雖然雪已融化，天寒地凍仍是一大威脅，路州運輸與發展廳廳長唐納休(Joe Donahue)呼籲民眾沒事勿出門，更不要遠行。

不過正在積雪中奮力鏟出一條通路的南方人放心，這波酷寒暴風雪天很快就會過去，25日前，很多地方的溫度就會回升到50-60℉以上。

暴風雪 阿拉巴馬州

上一則

田州高中槍案兇手滿腦極端主義 以身為非裔為恥、支持希特勒

延伸閱讀

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」

門前積雪好難清 男子用這物不用十秒獲封「除雪天才」
颶風多、樹生病…佛州柳橙產量大減1/3 柑橘業陷困境

颶風多、樹生病…佛州柳橙產量大減1/3 柑橘業陷困境
南部暴風雪多個海岸郡首發警告 上萬航班延誤、多校停課

南部暴風雪多個海岸郡首發警告 上萬航班延誤、多校停課
日本北海道異常溫暖 帶廣市時隔51年無積雪

日本北海道異常溫暖 帶廣市時隔51年無積雪

熱門新聞

庫克郡警長辦公室定期在芝城華埠廣場協助改善治安的行動，22日被風聲鶴唳的華社誤傳為ICE執法。(讀者提供)

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

2025-01-23 09:53
I-9表格用於驗證員工符合在美就業資格。(USCIS官網截圖)

ICE突襲餐館怎麼辦？雇主備好這份表格應變

2025-01-21 11:05
華埠地區時常有尋找臨時工機會的移民聚集，在川普政府揚言展開ICE突襲後，人數明顯少了許多。(特派員黃惠玲／攝影)

ICE掃蕩 上班路上、上班地點恐最易遭突襲

2025-01-20 09:33
產後第三天，吳弭帶著Mira返家。(吳弭ig)

生完第3胎就回去上班 波城市長吳弭放棄產假引關注

2025-01-16 09:35
示意圖。（取自123RF）

把2名無證移民當家僕 新州醫師遭永久吊銷執照

2025-01-17 17:23
華府街頭陸續完成就職典禮布置。(路透)

強風、低溫襲華府 川普就職日將非常非常冷

2025-01-16 15:15

超人氣

更多 >
川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新
最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄