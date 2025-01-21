南部暴風雪多個海岸郡首發警告 上萬航班延誤、多校停課

紐奧良法國區，罕見漫天飄雪。(美聯社)

南部罕見的暴風雪 21日襲擊德州 到墨西哥灣北岸地區， 2000航班取消，1萬航班延誤， 多個海岸郡有史以來首度發布暴風雪警告，數百萬習慣放颶風假的學童首度放暴風雪假。

暴風雪警報不僅向德州-路易斯安那邊境發出，佛州鍋柄地帶(Florida Panhandle)民眾也嚴陣以待，準備剷雪。酷寒的北極渦旋寒流光顧中西部大多數地區後，繼續挾帶大風雪、冰粒和冰雨襲向南部各州。

國家氣象局說，紐奧良和巴頓魯治(Baton Rouge)之間的地區積雪七至八吋，紐奧良的舊紀錄是1963年的2.7吋。路州拉法葉市(Lafayette)到21日下午，積雪達10.5吋，接近1960年13吋的紀錄。德州休士頓 -卡維斯頓地區，21日中午前下了2至4吋。國家氣象局也對路州查爾斯湖發出有史以來第一次暴風雪警告。

飛行資訊網站FlightAware.com指出，21日暴風雪導致南部各機場取消將近2000個航班，約1萬個航班延誤。休士頓兩大機場21日起關閉，待危險的天候結束再重開。

紐澳良阿姆斯壯國際機場雖然沒有關閉，幾乎每一航班都取消，多數航空公司打算22日才恢復營運。

這波寒流把北部平原直到緬因州大西洋岸的溫度，降到遠低於往年平均的冰凍點，東部海岸也被厚厚的積雪覆蓋住，危險的冷風效應體感溫度持續到22日早上才好轉。

65歲的紐奧良市民漢默克(Robert Hammock)戴上小帽，牽著邊境牧羊犬冒著清晨冰冷的天氣，在雪地散步。「她愛死了雪地，」阿拉巴馬南部長大的漢默克看著愛犬在路邊雪堆裡快樂玩耍，說「我卻討厭雪。」

德州到北卡的風雪冰雨天氣21日逐漸東移，22日之後才可能離去。同時，紐約州北部十幾的郡20日晚間進入緊急情況，因為伊利湖和安大略湖大湖效應下，降雪累積達1至2呎(30-60公分)，加上溫度極冷，路況危險，人也易凍傷。

喬治亞、路易斯安那、密西西比、阿拉巴馬和佛州州長在暴風雪來臨之前，就宣布進入緊急狀態，許多學校21日停課。南北卡州海岸地區學校也打算停課。