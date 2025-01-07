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另一波嚴寒冰風暴新生成 本周襲擊中部20多州

編譯盧炯燊／即時報導
俄亥俄州西維頓寶馬經銷商的一名員工，7日忙著為新車掃雪。（美聯社）
俄亥俄州西維頓寶馬經銷商的一名員工，7日忙著為新車掃雪。（美聯社）

今年冬季首場暴風雪仍在席捲中部太平原到大西洋中部廣泛地區的同時，另一個新的、影響更廣泛的嚴寒風暴，這兩天在中部地區形成，預料在11日將給20多個州帶來寒冷及大風雪的嚴冬天氣。

氣象專家預計在9日，德州的北部及西部、新墨西哥、奧克拉荷馬、堪薩斯、科羅拉多、路易斯安納州北部、阿肯色、密蘇里等地區將會先下雨。到10日轉為下數英寸左右的大雪，會給出行者帶來危險，導致航班受影響，商業活動停止，學校停課等。

德州的達拉斯-沃斯堡(Dallas-Fort Worth)、阿比林(Abilene )和巴黎(Paris)；新墨西哥州的羅斯威爾(Roswell)；奧克拉荷馬城(Oklahoma City)；阿肯色州的史密斯堡(Fort Smith)、費耶特維爾(Fayetteville)及小岩城(Little Rock)等城市，可能出現積雪數寸，相關地區居民已獲通知做好應對。

這個暴風雪會從達拉斯-福斯堡附近向東北穿過德州，再進入奧拉荷馬州東南部及阿肯色州一帶，9日及10日積雪機會最高，預料雪量多達3英寸到6英寸右。

預測這場冬季嚴寒風暴過後，上述地區周末氣溫將降至華氏個位數。

這場雪暴在襲擊阿肯色州後，繼續向東推進，密西西比州北部、阿拉巴馬州北部、喬州北部、田納西、肯塔基、印第安納、俄亥俄、西維州及南、北卡州等州，多個地區都可能降雪。

專家解釋，這場暴風雪是由於高層大氣，有三個擾動的寒冷氣流相互推動形成。其中兩個系統位於北大西洋上空，第三個位於加州上空，導致這個廣泛地區受影響。

除了這些地區，一股風暴在10日晚上及11日繼續向東移動及迅速增強，東部沿海地區可能有大降雪，大西洋中部沿岸地區，包括華盛頓特區則有小雪到中雪。

進入下星期，另一輪北極冷空氣會向南擴散到全美各地，部分地區會降雪。

暴風雪

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