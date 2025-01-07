另一波嚴寒冰風暴新生成 本周襲擊中部20多州

俄亥俄州西維頓寶馬經銷商的一名員工，7日忙著為新車掃雪。（美聯社）

今年冬季首場暴風雪 仍在席捲中部太平原到大西洋中部廣泛地區的同時，另一個新的、影響更廣泛的嚴寒風暴，這兩天在中部地區形成，預料在11日將給20多個州帶來寒冷及大風雪的嚴冬天氣。

氣象專家預計在9日，德州的北部及西部、新墨西哥、奧克拉荷馬、堪薩斯、科羅拉多、路易斯安納州北部、阿肯色、密蘇里等地區將會先下雨。到10日轉為下數英寸左右的大雪，會給出行者帶來危險，導致航班受影響，商業活動停止，學校停課等。

德州的達拉斯-沃斯堡(Dallas-Fort Worth)、阿比林(Abilene )和巴黎(Paris)；新墨西哥州的羅斯威爾(Roswell)；奧克拉荷馬城(Oklahoma City)；阿肯色州的史密斯堡(Fort Smith)、費耶特維爾(Fayetteville)及小岩城(Little Rock)等城市，可能出現積雪數寸，相關地區居民已獲通知做好應對。

這個暴風雪會從達拉斯-福斯堡附近向東北穿過德州，再進入奧拉荷馬州東南部及阿肯色州一帶，9日及10日積雪機會最高，預料雪量多達3英寸到6英寸右。

預測這場冬季嚴寒風暴過後，上述地區周末氣溫將降至華氏個位數。

這場雪暴在襲擊阿肯色州後，繼續向東推進，密西西比州北部、阿拉巴馬州北部、喬州北部、田納西、肯塔基、印第安納、俄亥俄、西維州及南、北卡州等州，多個地區都可能降雪。

專家解釋，這場暴風雪是由於高層大氣，有三個擾動的寒冷氣流相互推動形成。其中兩個系統位於北大西洋上空，第三個位於加州上空，導致這個廣泛地區受影響。

除了這些地區，一股風暴在10日晚上及11日繼續向東移動及迅速增強，東部沿海地區可能有大降雪，大西洋中部沿岸地區，包括華盛頓特區則有小雪到中雪。

進入下星期，另一輪北極冷空氣會向南擴散到全美各地，部分地區會降雪。