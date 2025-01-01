加國男在邁阿密機場打旅客又揍安檢員 被控三罪

加拿大多倫多28歲男子麥篤高先是在機上鬧事， 後來又在邁阿密機場打人，被警方逮捕並控以三項罪名。(邁阿密-達德警局)

聯邦運輸安全局(TSA)官員2024年12月31日說，來自加拿大 多倫多的28歲男子麥篤高(Cameron Dylan McDougall)先在機上鬧事， 後在邁阿密機場打人，被警方逮捕並控以三項罪名。

官員指出，麥篤高去年12月28日早上6時40分涉嗛在機場打人，被打的包括安檢主管和安檢員以及一般旅客。警方以「毆打警官」、「毆打65歲以上長者」和「行為不檢滋事」三項罪名，對他提出刑事犯罪指控。

運安局說，他前一天在飛機上鬧事，迫使飛機折回邁阿密機場。細節尚待公布。此名乘客自海外秘魯回來。

根據警方的逮捕報告，28日早上，一位名叫亞尼茲(Yanez)的旅客正要走上登機門時，麥篤高朝他走去，「不由分說就開始打他。」第二名受害人帕斯特Pastor)看到麥篤高打人，想勸他罷手，不料自己的手臂也挨了一拳。

麥篤高接著還攻擊其他旅客，然後走到TSA安檢區，緊握著拳頭先朝一名安檢員臉上揮了三拳，因為這位挨揍的安檢員也勸他別打人。

TSA說，他開始打人之前，順利通過安檢。檢查他時，安檢人員都認為他「毫無異常」，沒想到他會折回來打安檢員。後來現場一名目擊者將他制服，相關執法人員才將他羈押。

報告指出，目前不知他是否受藥物影響才出現如此暴力行為，能確定的是，他沒有酗酒。

TSA說，「本局員工勤奮不懈工作，是為確保旅客以及航運系統的安全，未受挑激就魯莽對他們施暴，我們不能接受，也絕不容忍。本局正與執法單位合作調查，也將對此人採取獨立的執法行動。」

TSA在各機場都豎立警告牌，說對安檢人員語出威脅、出語不遜或施加肢體暴力，都可能面臨刑事追訴，最高罰款1萬3910元。麥篤高滋事打人案，進一步發展將由邁阿密-達德警局調查。