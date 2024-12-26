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嫌小費少 佛州披薩外賣女猛刺孕婦14刀

記者胡玉立／即時報導
佛羅里達州現年22歲的披薩外送員阿爾維洛(右)嫌顧客只給了兩元小費，隨後竟夥同一名男子回去攻擊顧客，以小刀連刺對方14刀，而遭警方逮捕。(取自奧西奧拉郡警長辦公室官網)
佛羅里達州現年22歲的披薩外送員阿爾維洛(右)嫌顧客只給了兩元小費，隨後竟夥同一名男子回去攻擊顧客，以小刀連刺對方14刀，而遭警方逮捕。(取自奧西奧拉郡警長辦公室官網)

佛羅里達州一家披薩店女性外送員，22日晚上送餐去給一對住在汽車旅館的男女，結果只收到兩元小費。該名外送員嫌太少，當晚偕同另一名男子重返旅館，持刀猛刺女顧客14刀。法庭文件顯示，女顧客受傷後到醫院接受治療時，發現自己懷有身孕。

法庭紀錄顯示，現年22歲的女性披薩外送員阿爾維洛(Brianna Alvelo)被控謀殺未遂、持槍入室盜竊、綁架和嚴重攻擊罪。與她一同犯案的男子未被指明身分。

佛州奧西奧拉郡(Osceola County)警長辦公室採訪證詞顯示，此案發生在22日，一名女性與男友和她五歲女兒住進基西米(Kissimmee)一家汽車旅館慶祝生日，並向當地馬可披薩店(Marco's Pizza)叫了價值約33元的披薩外送。

證詞指稱，外送員阿爾維洛把披薩送到旅館房間後，女顧客拿出50元鈔票要阿爾維洛找零，但阿爾維洛身上沒有零錢。最後這名女顧客改拿出許多小鈔，勉強付清帳單，卻只給阿爾維洛兩元小費。當晚稍後，這名女顧客聽到有人大聲敲旅館房門；她一打開門，一對身穿黑衣、戴著口罩的男女強行進入房間。該男揮舞一把銀色左輪手槍，指示女顧客的男友進入浴室。

根據女顧客證詞，阿爾維洛拿出一把小刀，翻找女顧客錢包，砸了她女兒的任天堂Switch。女顧客轉身保護女兒，此時感到下背部受到撞擊；她把女兒放到床上，試圖拿起手機；阿爾維洛搶走她的手機，將手機砸碎，「開始用刀多次刺向她」。持槍男子隨後大喊「該走了」，阿爾維洛才停止攻擊。

警方表示，受害女性總共被刺14刀，胸部、手臂、腿部和腹部都有傷口。證詞顯示，該女在醫院接受治療時發現自己懷有身孕。

阿爾維洛目前被關押在奧西奧拉郡監獄，保釋金5萬5000元。南佛羅州全國廣播公司(NBC South Florida)報導，檢察官要求阿爾維洛出庭期間不得保釋，並稱其行為「可判處無期徒刑」。

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