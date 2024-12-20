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汽車衝撞德國聖誕市集釀2死多傷 醫師被捕

事發5年才被逮 印州男割喉殺2少女被判刑130年

記者胡玉立／即時報導
印第安納州德爾菲鎮2017年發生的兩名少女命案，兇嫌艾倫(中)被法官判處130年監禁的最高刑期。(美聯社)
印第安納州德爾菲鎮2017年發生的兩名少女命案，兇嫌艾倫(中)被法官判處130年監禁的最高刑期。(美聯社)

現年52歲的印第安納州男子艾倫(Richard Allen)，因被判定在2017年2月殺害一名13歲及一名14歲少女，20日被法官判處130年監禁的最高刑期。這兩名家住德爾菲(Delphi)的少女是在冬季健行時失蹤，次日被人發現遭割喉殺害。人口約3000人的德爾菲小鎮，多年來因此案而籠罩在陰影下。

陪審團在11月11日裁定，艾倫犯下兩起謀殺罪和兩起企圖綁架謀殺罪，殺害了13歲的艾碧蓋兒·威廉斯(Abigail Williams)和14歲的莉伯蒂·日耳曼(Liberty German)。

20日，該案特別法官、卡羅爾郡(Carroll County)高等法院法官法蘭·格爾(Fran Gull)對艾倫四項謀殺罪中的兩項作出判決，每項罪名最高可判處65年徒刑，且連續服刑。量刑聽證會僅持續不到兩小時。

郡警長利格特(Tony Liggett)說：「毫無疑問，正義已在今天得到伸張。」艾倫的辯護律師打算上訴並要求重審。

艾倫是在2022年10月被捕，當時他在距離郡法院幾條街的一家藥房擔任調劑員，距離凶殺案已發生已五年多。

原本已成懸案的該案重新找到兇手，警方歸功於一位退休州政府工作人員2022年9月協助整理調查線索時，發現了放錯位置的證據並知會當局。

卡羅爾郡檢方在審判艾倫的結案陳詞中告訴陪審團，艾倫持槍強迫兩名少女離開健行小徑，打算強姦她們，但一輛貨車路過讓他改變計畫，他割斷了她們的喉嚨。兩名少女屍體之間發現一顆來自艾倫0.40口徑西格紹爾(Sig Sauer)手槍的未用子彈。

檢方還稱，少女日耳曼錄製的模糊手機影片中，可聽到艾倫的聲音，他在兩名少女過橋後要他們「下山」；艾倫也曾多次親自透過電話和書面承認自己的犯行。

但艾倫的辯護律師辯稱，艾倫的供詞不可靠，因為他面臨嚴重精神健康危機，承受被隔離關押的壓力和其他犯人的嘲笑。辯方請來的精神科醫生也作證說，單獨監禁數月可能使人精神錯亂。

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