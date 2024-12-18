路州65歲男染禽流感重症 全美首宗因自家飼養家禽染H5N1病毒

加州雞場工人整理雞蛋。(美聯社)

衛生官員18日表示，路易斯安那州一名年逾65歲患者因H5N1禽流感 病況嚴重住院，是全美首宗人類感染H5N1禽流感重症病例；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，此例也是美國首宗接觸後院雞群導致的人類感染H5N1禽流感病例。

與此同時，由於南加州農場乳牛爆發H5N1禽流感，州長紐森(Gavin Newsom)宣布全州進入緊急狀態，但加州尚未出現人傳人感染病例；全美迄今出現的人類感染H5N1禽流感病例，都與接觸受感染牛隻或禽類有關。

路州衛生官員表示，路州重症患者患有與H5N1病毒相關的嚴重呼吸道疾病，正在住院治療，情況危急。患者本來就有潛在健康問題，流感併發症風險因而增加。

CDC國家免疫和呼吸系統疾病中心主任達斯卡拉基斯(Demetre Daskalakis)表示，路州患者據信曾接觸自家飼養病禽或死禽；這些家禽不是商業用途，患者沒有接觸過乳牛或相關產品。

CDC指出，繼3月在德州和堪薩斯州首次呈報出現H5N1禽流感後，美國有16州的牛群發現禽流感病毒；今年迄今有60多例H5N1禽流感病例，逾半數發生在加州；患者多為農場工人，在接觸病禽或病牛後患病，病況均屬輕微。只有密蘇里州一成年病例和加州一兒童病例，尚未確定感染原因。

CDC表示，當局正對路州重症患者樣本進行基因組測序，調查患者如何感染。CDC聲明指出，「此例並未改變CDC就H5N1禽流感對公眾健康造成直接風險的總體評估；當前公眾風險仍然較低。」

但CDC也表示，路州重症案例顯示，後院飼養雞群者、獵人和其他鳥類愛好者應採取預防措施；最好作法就是「避免接觸」。受感染禽類可透過唾液、黏液和糞便傳播病毒，其他動物也可透過呼吸道分泌物和體液(包括未經高溫消毒的乳牛牛奶)傳播病毒。

路州立大學獸醫學院病毒學家克里斯托弗森(Rebecca Christofferson)則指出，「美國各地禽流感病例是一系列外溢效應」，專家仍不明白這些外溢效應如何發生及個人風險增加的具體因素為何。她說：「目前情況有如黑盒子，很多人都試圖找出問題的答案。」

紐森在發布緊急狀態聲明中表示，「此項公告是針對性的行動，旨在確保政府機構擁有快速應對此次疫情所需的資源和靈活性。」