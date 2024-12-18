我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美首宗飼養家禽染H5N1病毒 路州65歲男重症

南加部分華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

路州65歲男染禽流感重症 全美首宗因自家飼養家禽染H5N1病毒

記者胡玉立／即時報導
加州雞場工人整理雞蛋。(美聯社)
加州雞場工人整理雞蛋。(美聯社)

衛生官員18日表示，路易斯安那州一名年逾65歲患者因H5N1禽流感病況嚴重住院，是全美首宗人類感染H5N1禽流感重症病例；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，此例也是美國首宗接觸後院雞群導致的人類感染H5N1禽流感病例。

與此同時，由於南加州農場乳牛爆發H5N1禽流感，州長紐森(Gavin Newsom)宣布全州進入緊急狀態，但加州尚未出現人傳人感染病例；全美迄今出現的人類感染H5N1禽流感病例，都與接觸受感染牛隻或禽類有關。

路州衛生官員表示，路州重症患者患有與H5N1病毒相關的嚴重呼吸道疾病，正在住院治療，情況危急。患者本來就有潛在健康問題，流感併發症風險因而增加。

CDC國家免疫和呼吸系統疾病中心主任達斯卡拉基斯(Demetre Daskalakis)表示，路州患者據信曾接觸自家飼養病禽或死禽；這些家禽不是商業用途，患者沒有接觸過乳牛或相關產品。

CDC指出，繼3月在德州和堪薩斯州首次呈報出現H5N1禽流感後，美國有16州的牛群發現禽流感病毒；今年迄今有60多例H5N1禽流感病例，逾半數發生在加州；患者多為農場工人，在接觸病禽或病牛後患病，病況均屬輕微。只有密蘇里州一成年病例和加州一兒童病例，尚未確定感染原因。

CDC表示，當局正對路州重症患者樣本進行基因組測序，調查患者如何感染。CDC聲明指出，「此例並未改變CDC就H5N1禽流感對公眾健康造成直接風險的總體評估；當前公眾風險仍然較低。」

但CDC也表示，路州重症案例顯示，後院飼養雞群者、獵人和其他鳥類愛好者應採取預防措施；最好作法就是「避免接觸」。受感染禽類可透過唾液、黏液和糞便傳播病毒，其他動物也可透過呼吸道分泌物和體液(包括未經高溫消毒的乳牛牛奶)傳播病毒。

路州立大學獸醫學院病毒學家克里斯托弗森(Rebecca Christofferson)則指出，「美國各地禽流感病例是一系列外溢效應」，專家仍不明白這些外溢效應如何發生及個人風險增加的具體因素為何。她說：「目前情況有如黑盒子，很多人都試圖找出問題的答案。」

紐森在發布緊急狀態聲明中表示，「此項公告是針對性的行動，旨在確保政府機構擁有快速應對此次疫情所需的資源和靈活性。」

禽流感

上一則

寒流周末襲東岸「酷寒如利刃痛苦」 下周這天才會轉暖

延伸閱讀

現在還能安心吃雞蛋嗎？ 禽流感常見6問答一次看

現在還能安心吃雞蛋嗎？ 禽流感常見6問答一次看
加州宣布進入禽流感緊急狀態

加州宣布進入禽流感緊急狀態
36號提案生效 零元購慣犯重判、癮君子強制戒毒

36號提案生效 零元購慣犯重判、癮君子強制戒毒
紐森召開特別會議對付川普 聖荷西市長馬漢質疑

紐森召開特別會議對付川普 聖荷西市長馬漢質疑

熱門新聞

如剪刀般的刺骨寒風，本周末將襲擊東北部、新英格蘭、大西洋中部海岸、阿帕拉契山脈中部和五大湖區東部，預計出現入冬以來最低溫。氣象專家提醒民眾在戶外務必注意保暖，否則會痛苦難當。(美聯社)

寒流周末襲東岸「酷寒如利刃痛苦」 下周這天才會轉暖

2024-12-18 19:37
佛羅里達州邁阿密知名頂級房地產經紀人兄弟檔塔爾(右)和奧倫·亞歷山大(左) ，與另一名兄弟阿隆，遭聯邦檢察官指控自2010年以來持續參與性販運。(美聯社)

迷姦數十人 邁阿密頂級地產經紀3兄弟被控性販運

2024-12-11 18:59
2022年到斐濟度蜜月時打死華裔妻子克莉絲蒂‧陳（圖）的田州孟斐斯男子道森，被斐濟法院判決謀殺罪成立。(取自田納西大學健康科學中心藥劑學院網站)

斐濟蜜月打死華裔妻 田州男恐囚終身

2024-12-16 21:23
颶風米爾頓(Milton)及海倫(Helene)接連襲擊佛州，造成墨西哥灣沿岸數萬棟房屋被淹沒。(路透)

全美前10最易天災州 南部占9個 佛州、喬州列前5

2024-12-16 01:15
路易斯安納州衛生廰 13日證實，該州出現第一起人類感染H5N1禽流感病例，患者疑似曾接觸染病或死亡的家禽或野生鳥類。(美聯社)

路州首例人類感染H5N1禽流感 專家籲4招自保

2024-12-13 19:16
俄勒岡州本德一座鹿造型雕塑被貼上塑膠大眼睛，瞬間變得逗趣。（美聯社）

俄勒岡州雕塑被貼「水汪汪大眼」 網友喊療癒 市府不高興

2024-12-18 03:21

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見
天災多 房屋保險續約遭拒激增3倍…這些美國人無法買房

天災多 房屋保險續約遭拒激增3倍…這些美國人無法買房