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迷姦數十人 邁阿密頂級地產經紀三兄弟被控性販運

記者胡玉立／即時報導
佛羅里達州邁阿密知名頂級房地產經紀人兄弟檔塔爾(右)和奧倫·亞歷山大(左) ，與另一名兄弟阿隆，遭聯邦檢察官指控自2010年以來持續參與性販運。(美聯社)
佛羅里達州邁阿密知名頂級房地產經紀人兄弟檔塔爾(右)和奧倫·亞歷山大(左) ，與另一名兄弟阿隆，遭聯邦檢察官指控自2010年以來持續參與性販運。(美聯社)

佛羅里達州邁阿密知名頂級房地產經紀人兄弟檔塔爾(Tal Alexander) 和奧倫·亞歷山大(Oren Alexander) ，與另一名兄弟阿隆(Alon Alexander)，遭聯邦檢察官指控自2010年以來持續參與性販運，以財富名氣和地位引誘數十名女性並下藥迷姦；三兄弟11日被捕後出庭。若罪名成立，將各自面臨15年監禁至無期徒刑。

聯邦起訴書指出，檢察官指控亞歷山大三兄弟與其他未具名男性，2011年至2021年在紐約、邁阿密等地「對數十名受害者暴力下藥、性侵和強姦」。這樣的性暴力行為最早可溯至他們就讀高中時期，實際持續20多年。

當局指出，亞歷山大三兄弟承諾幫女性支付旅費、住宿豪華酒店、帶她們參加宴會等活動；他們在這些旅行和活動中「經常強姦和性侵女性」，有時是在見到她們幾小時內就性侵或下藥迷姦。性侵後，他們有時會向一些女性提供音樂會門票或旅費。

檢方指稱，三兄弟預先安排如何及在哪裡性侵或迷姦這些女性；他們共同支付女性旅費，還會分享不同女性照片，然後「選出他們認為夠有吸引力者提出邀約」。他們透過社群媒體或約會應用程式聯繫這些女性，邀她們參加活動，通常會幫她們買機票。

起訴書指出，三兄弟在攻擊被害者前會先取得古柯鹼、毒蘑菇和GHB等迷幻藥物，「偷偷在她們的飲料裡下藥，以防她們反擊或逃跑」；他們在襲擊過程中壓制受害者，「無視她們尖叫或明確要求停止」。

塔爾和奧倫·亞歷山大先在道格拉斯艾麗曼(Douglas Elliman) 房地產公司工作，後來自創公司Official，他們善用社群平台與媒體宣揚個人名聲，出手闊綽猶如富豪名流。阿隆是家族經營的Kent Security保全公司高階主管。

三兄弟11日被捕後，當天在邁阿密出庭並接受州指控，預計將移交聯邦拘留。檢方要求法院拒絕保釋三兄弟。

房地產 社群媒體 佛羅里達州

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