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抵美才半年 北卡13歲華人女童過馬路遭垃圾車撞斃

記者王明心／北卡即時報導
華詩語走在這個人行道上時，被左轉的垃圾車撞倒，不幸傷重去世。(記者王明心/攝影)
華詩語走在這個人行道上時，被左轉的垃圾車撞倒，不幸傷重去世。(記者王明心/攝影)

今年6月才從上海移居北卡的13歲女孩華詩語(Shiyu "Chloe" Hua，音譯)，日前在凱瑞(Cary)過馬路時，被一輛未禮讓行人的垃圾車撞倒，經送醫不治。

根據凱瑞警察局的報告，華詩語於11月29日上午10時，在通過凱瑞High House Road夾Cornerstone Drive時，被一輛垃圾車撞倒，當即送往醫院，但傷勢過重，不治死亡。

57 歲的司機霍爾特(Adrian T. Holt)當時駕駛Wall Recycling 公司的垃圾車，該公司是為Cornerstone購物中心提供服務的私人承包商。他因沒有禮讓行人，面臨機動車死亡、未讓行、未減速、攜帶隱藏武器等指控。

為協助家屬度過這段艱難時期，北卡參政議政社團MOVENC發起捐款活動。根據該會的消息發布，車禍死亡女孩的家庭今年6月剛從上海搬到美國，一開始是父親先來工作，華詩語隨後才從中國到北卡上學。華詩語的母親和妹妹則要明年才計畫抵美團聚，沒想到卻發生致命車禍。

MOVEC表示，項捐款將用於葬禮費用、心理支持，以及協助其母親和妹妹到美國送別華詩語的旅費，目前已募得預定金額的84%。該會創始人穆淑雲說，家屬表示不需再多籌，感謝大家的愛心。

華詩語所就讀的戴維斯初中(Davis Drive Middle)校長霍肯伯格(Michael Hokenberg)說，這場死亡車禍讓師生感到心情沉重。雖然她和大家在一起的時間不長，但表現優異，除獲得學校海報比賽第二名外，還被評為11月份的八年級最佳學生。

校長請師生為華詩語家人禱告，同時安排工作人員協助其他孩子面對所可能有的情感衝擊，他也提醒家長們要幫助孩子抒發他們的感受，如果孩子要去參加葬禮或追悼會，最好由家長或可靠成人陪同。

華詩語的葬禮將在6日下午2時在愛培科斯殯儀館(Apex Funeral Home)舉行，隨後在殯儀館教堂舉行追思會。

華詩語的追思會將在6日舉行。(殯儀館網站)
華詩語的追思會將在6日舉行。(殯儀館網站)

北卡

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