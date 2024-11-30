詐聯邦6500萬新冠紓困款 田州2報稅員被控50罪

田納西州報稅公司業主華爾頓及其下屬報稅員瓊斯，涉嫌詐騙聯邦政府新冠賑款被聯邦起訴。(R&B Tax Express臉書)

田納西州報稅 員華爾頓(Renata Walton)和瓊斯(Nicole Jones)詐騙聯邦政府6500萬新冠紓困款，遭孟斐斯聯邦檢察官辦公室以洗錢、電匯詐欺、偽造稅表 等50項罪名起訴。

44歲的華爾頓還向小企業管理署申請虛假的支票保護和災難紓困貸款，聯邦檢方另行起訴。

這兩名女性被告11月25日出庭時拒絕認罪，法官准予10萬元交保。

華爾頓是田納西州莫斯科市R&B Tax Express報稅公司的老闆暨業主，檢方說她和36歲瓊斯從2020年到2024年提交給國稅局的個人和企業報稅表，許多數字都「造假」。

兩人都是密西西比州橄欖枝(Olive Branch)市人，兩人替客戶報稅時，不符申領「留住員工抵扣額」和「病假和家庭假抵扣額」資格的，也替他們請領。

客戶紛紛獲得10萬以上的退稅 ，並支付鉅額費用給兩人，兩人從當地銀行將錢洗白，成為自己「合法」的收入。偵辦本案的檢察官沒說明客戶總共付了多少錢給她們。

新冠病疫大流行期間，聯邦政府准許某些企業和組織申領「留住員工」的退稅款。雇主讓染疫員工在家養病期間照發薪水，可以申請員工「病假和家庭假薪資」退稅。受傷、身障、重病，甚至接種疫苗身體不適都可請假，雇主負擔加重，聯邦政府特予稅務補償。

若定罪，每項電匯詐欺和共謀電匯詐欺罪，最高可判20年；每項洗錢罪可判處10年；每項稅表造假罪，可判3年；每項「未報稅」罪可判1年。華爾頓單獨被告的妨礙司法罪，可判處20年徒刑。