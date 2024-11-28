讓大家都過上感恩節 她開小飛機在阿拉斯加偏鄉空投火雞
阿拉斯加處處荒野、交通不便，當地居民凱姆(Esther Keim)連續第三年駕駛小飛機低空緩慢飛過中南部農村地區，為無法輕易到店裡購物的人們空投冷凍火雞，讓大家歡喜過感恩節。
凱姆每年為偏鄉居民送30至40隻火雞，從安克拉治(Anchorage)以北飛往德納利(Denali)山麓，飛行距離最遠100哩。
阿拉斯加住家約僅20%有公路經過，到了冬天，偏遠居民出門必須靠小飛機或雪地摩托車，經常用結冰河流充當臨時道路。
空投火雞並非凱姆的創舉，她從小在阿拉斯加農莊長大，一位家庭朋友假期時向她的家人和附近其他人空投火雞，平常還會送來報紙、有時夾放口香糖。
凱姆和家人大約25年前搬到阿拉斯加市區，幾年前，凱姆得知郊區一個家庭沒有太多感恩節餐食後，便和父親重建一架小飛機，展開送火雞任務。
藉由口耳相傳和社群媒體貼文，凱姆送火雞的溫暖舉動不斷拓展，今年一共對常年住在無道路可通的小屋裡的民眾送出32隻冷凍火雞，絕大多數趕在26日前送達。
盧斯(Dave Luce)的家庭是受益者，他們的住屋四面都是美麗的山景，但到了冬天，需每月一次騎雪地摩托車90分鐘，才能到最近的城鎮補給；盧斯已經80歲了，愈來愈少騎車進城，今年凱姆送來12磅重火雞，足夠他們家和鄰居享用，他們凱姆小時候就認識她，覺得她很貼心，是真正的朋友。
有時，凱姆會請人同行幫忙空投火雞，有時候則是她負責扔火雞，由朋友黑斯廷斯(Heidi Hastings)駕駛飛機。
有些善心人士透過臉書(Facebook)聯繫凱姆捐款。她將火雞用塑膠垃圾袋包裹，安排空投，還好阿拉斯加很冷，不必擔心冰箱容量不夠。凱姆透過社群媒體與居民約定送火雞，務必看到有人出來拿取火雞。
凱姆空投時要盡可能準確，她自認技術愈來愈好，從來沒有讓冷凍火雞擊中房屋、建築物、人或狗。
凱姆說，三年來空投火雞最大回報是民眾的熱烈回應，有些人記錄她扔火雞的過程，並發送影片和文字表示感謝。她希望設立非營利組織募集更多捐款，嘉惠及全州更多地區的人，而且不限送火雞。
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