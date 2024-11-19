我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

納達爾退休 費德勒長文致敬「整個網球界為你自豪」

10年前轟頭自殺毀容 密州男植臉成功「可表達喜怒哀樂」

記者胡玉立／即時報導
法夫接受臉部移植手術前後對比。(取自Lisa Pfaff臉書)
法夫接受臉部移植手術前後對比。(取自Lisa Pfaff臉書)

10年前密西根州男子法夫(Derek Pfaff)用獵槍轟擊自己頭部，自殺未遂，但面部毀容。十年後，現年30歲的法夫在明尼蘇達州妙佑醫療機構(Mayo Clinic)接受了歷時近60小時臉部移植手術，成功重生。這也是妙佑醫療機構有史以來第二次進行臉部移植手術。 

法夫向Mlive媒體集團表示，他已不記得2014年他就讀大學當時為何動念自殺，但此後，他就開始和父母麗莎和傑利·法夫(Lisa and Jerry Pfaff)一起在倡導自殺防治。

「我活下來是有原因的；我想幫助他人，」法夫表示，「我非常感謝捐贈者、家人和妙佑團隊給了我第二次機會」。

這十年來，法夫和家人持續透過媒體分享自身經歷，現在這個故事有了最新進展；妙佑醫療機構重建移植計畫外科主任、臉部重建和復元外科醫生馬爾迪尼(Samir Mardini)2月率領80多名醫療專業人員，為法夫進行近60小時臉部移植手術。

馬爾迪尼估計法夫85%的臉部，包括下顎骨和上顎骨在內，都以捐贈組織進行替換及重建。為確保移植準確度，院方依據捐贈者和受贈者臉部掃描，制定數位手術計劃，團隊得以先以數位方式進行手術。團隊還針對供受雙方的神經系統進行「神經測繪」，以了解每條神經功能，確保脆弱的臉部神經正確連接以恢復功能。

透過應用新的顯微外科技術，手術也移植捐贈者淚液引流系統，法夫的眼淚得以正常流入他的新鼻子。妙佑醫療機構指出，法夫現在可以透過移植後的臉部肌肉和神經來「表達幸福、悲傷、喜悅和失望」。

馬爾迪尼聲明指出，「大多數器官移植可以挽救生命，但臉部移植是一項賦活手術；沒有它仍可存活，卻會錯過人生。」

法夫表示，這次手術「改變了我的人生」，「我感到更有自信，希望有朝一日能遇到一個人，安定下來，組建家庭。我也將繼續與他人分享我的故事，盡可能幫助更多人」。

若有自殘或自殺念頭，請撥打自殺和危機生命熱線988， 尋求協助。

法夫向媒體表示，他已不記得2014年當時為何動念自殺，但此後，他就和父母麗莎和傑...
法夫向媒體表示，他已不記得2014年當時為何動念自殺，但此後，他就和父母麗莎和傑利·法夫一起擔任自殺防治倡導義工。(取自Lisa Pfaff臉書)
毀容後的法夫與他大學時期的照片。(取自Lisa Pfaff臉書)
毀容後的法夫與他大學時期的照片。(取自Lisa Pfaff臉書)

密西根州 明尼蘇達州

上一則

金條詐騙橫掃威州 車手華男落網 逾49人上當失金達1300萬

延伸閱讀

趙少康心臟手術後在家摔跤 肝臟邊角出血

趙少康心臟手術後在家摔跤 肝臟邊角出血
研究：逾1/3患者 出現手術併發症 其中1/5是醫療疏失

研究：逾1/3患者 出現手術併發症 其中1/5是醫療疏失
橙縣首創免費手術中心 3000人排隊 明年初服務無保險者

橙縣首創免費手術中心 3000人排隊 明年初服務無保險者
橙縣首創免費手術中心 等候名單3000病患

橙縣首創免費手術中心 等候名單3000病患

熱門新聞

馬州地方法院法官13日裁定涉嫌殺母的蒂芬妮‧張不得保釋。(馬州地方法院官網截圖)

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

2024-11-14 10:55
發生兩死槍擊案的社區，住戶幾乎都是華人。（特派員黃惠玲/攝影）

芝加哥華埠2華男身中多槍陳屍住處 疑涉毒品交易

2024-11-13 09:10
喬州推出客製化白卡計畫(Pathways to Coverage)，要求投保者必須每月工作80小時，但僅4000多人加入。(youtube截圖)

川普上台改革醫保 持白卡、有病史者或面臨巨大變動

2024-11-12 09:25
馬州查爾斯郡華道夫市(Waldorf)的C. Paul Barnhart小學，日前發生二年級男童遭吊在學校廁所門鉤事件。(小學官網截圖)

馬州7歲童被吊學校廁所門鉤 脖子瘀青父母震驚

2024-11-18 12:12
一對新人廣邀賓客參加婚禮，結果只有5人到場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Seljan Salimova）

發百張喜帖只來5人 新娘見全場空桌心碎：我做人太失敗？

2024-11-14 19:20
FBI表示，詐騙份子要求受害者將存款全數購入黃金，然後再以黃金可代存入聯邦儲備銀行為名取走所有金條。(pexels)

FBI：金條詐騙橫掃威州 49人失金1300萬 1華裔車手落網

2024-11-18 10:28

超人氣

更多 >
3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺

3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手