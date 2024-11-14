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曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

燒掉新州52英畝地 14歲少年遭控縱火罪

世界新聞網何卓賢／即時報導
圖為11月6日，發生在新澤西伊夫舍姆(Evesham)的森林火災。美聯社
圖為11月6日，發生在新澤西伊夫舍姆(Evesham)的森林火災。美聯社

一名14歲少年在上個月放火燒毀新州一片森林的52英畝地，近日遭到警方逮捕，遭控縱火罪。

根據紐約郵報報導，該少年來自新澤西州馬爾頓(Marlton)，於10月30日縱火，火勢在幾天內蔓延梧桐大道(Sycamore Drive)和柏林鎮(Berlin Township)邊界交界的一個地區。警方目前還在調查，他有無可能還參與了另一場更大的縱火案。

伊夫舍姆(Evesham)當地的警方、消防員以及新澤西森林消防局在與大火搏鬥幾天之後終於控制住了火勢，警方表示沒有建築遭到損壞。

在調查過程中，警方很快就找到了這場大火是人為引起的證據。嫌疑人是一名14歲的少年，由於未成年，名字未被公布。他在11月7日遭到逮捕，被控犯有嚴重縱火罪，以及可能造成廣泛傷害罪，目前關押在米德爾賽克斯青少年拘留中心，等候首場聽證。

近幾周，紐約和新州多個地區深受森林火災困擾，破紀錄的乾旱以及強風助長災情。上個周六，一名18歲的紐約公園員工在救火時不幸喪命。全美一共五個州，包括紐約、新州、康州、羅德島和麻州，都收到火災天氣預警。

由於叢林火災風險增高，紐約市目前正處在國家氣象發布的紅旗警告(red flag warning)之下。

縱火 新州 新澤西州

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