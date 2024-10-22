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APIA：亞裔年輕選民影響力提升 多支持賀錦麗

記者和釗宇╱紐約即時報導
亞太裔投票聯盟(APIA Vote)、全國非洲裔公民參與聯盟(NCBCP)及西語裔力量(Poder Latinx)22日聯合發布一項針對年輕少數族裔選民在關鍵州的調查結果。(截自Zoom會議)
亞太裔投票聯盟(APIA Vote)、全國非洲裔公民參與聯盟(NCBCP)及西語裔力量(Poder Latinx)22日聯合發布一項針對年輕少數族裔選民在關鍵州的調查結果。(截自Zoom會議)

亞太裔投票聯盟(APIA Vote)、全國非洲裔公民參與聯盟(NCBCP)及西語裔力量(Poder Latinx)22日聯合發布新調查結果，探討年輕少數族裔選民在關鍵州的政治偏好和關心議題。調查顯示，亞裔年輕選民的政治影響力顯著提升，在經濟、種族平等及氣候變遷等議題上廣泛支持賀錦麗，或將在今年大選的搖擺州發揮關鍵作用。

這項調查由哈特研究所(Hart Research)進行，調查對象為18至44歲的少數族裔選民，涵蓋了喬治亞州、密西根州和賓州等重要搖擺州。研究探討了影響2024年選舉結果的關鍵議題，包括生育權、移民、氣候變遷及TikTok禁令等。

亞裔年輕選民政治參與持續增長 最關注經濟議題

亞裔年輕選民的政治參與度近年來持續增長，特別是在關鍵搖擺州的選舉中發揮了舉足輕重的作用。亞太裔投票聯盟創辦人兼執行主任陳棣芳(Christine Chen)表示：「亞裔選民，尤其是年輕選民，不僅政治參與度高，而且人數增長迅速。」據調查，2020年大選中，亞裔選民的投票率達到60%，其中約四分之一為首次投票。

調查顯示，經濟問題是亞裔年輕選民最為關注的議題，78%的受訪者將經濟狀況列為影響其投票決策的首要因素。74%的年輕選民認為國家經濟狀況「僅屬一般或較差」，而68%表示對個人經濟狀況也持相同看法。住房負擔、工作安全及生活成本壓力是其面臨的主要挑戰。

值得注意的是，儘管大學學費問題以及巴以衝突等議題在年輕人中關注度較高，但較於經濟而言，這些議題在年輕選民中的投票重要性較低。

賀錦麗較獲亞裔年輕選民支持

調查顯示，63%的亞裔年輕選民支持賀錦麗，而僅33%支持川普。賀錦麗在多個關鍵議題上領先，尤其在生育權、種族歧視及氣候變遷方面。值得注意的是，賀錦麗的年輕支持者多表示「一定投給賀錦麗」，而川普的年輕支持者則較多選擇「可能投給川普」。

除了經濟以外，種族不平等也是亞裔年輕選民最為關注的議題之一。調查顯示，75%的受訪者在日常生活中仍然經歷種族歧視問題。非洲裔選民的歧視經歷則最為明顯，高達78%，亞裔則最低，為66%。

陳棣芳指出，亞裔選民內部政治光譜多元化，例如印度裔和日裔選民通常支持民主黨，而越南裔選民傳統上傾向支持共和黨。然而近年來，越南裔選民也呈現出轉向民主黨和無黨派人士的趨勢。

年輕亞裔選民同樣關注移民及氣候變遷

在移民政策及氣候變遷等年輕選民關心的議題上，亞裔年輕人呈現出更為開放和包容的態度。61%的亞裔年輕選民認為移民對美國社會有利，他們支持一種「平衡政策」，既加強邊境安全，也為無證客提供入籍途徑。大多數亞裔年輕選民也表示希望看到從化石燃料向清潔能源的過渡，認為這有助於可持續發展。

主辦單位說，亞太裔是目前增長最快的選民群體。2020年選舉中，亞裔選民在喬治亞州和亞利桑納州幫助候選人勝選，兩州勝選差距均不足0.5%。陳棣芳表示，亞裔選民在2024年選舉中的投票將繼續發揮關鍵作用：「亞裔社區是美國增長最快的選民群體之一，隨著他們的參與度不斷提升，他們將在未來的選舉中發揮重要影響力。」

亞太裔投票聯盟創辦人兼執行主任陳棣芳(Christine Chen)表示，亞裔選...
亞太裔投票聯盟創辦人兼執行主任陳棣芳(Christine Chen)表示，亞裔選民在2024年選舉中的投票將繼續發揮關鍵作用，尤其是在某些選情激烈的搖擺州。(截自Zoom會議)

亞裔 投票 賀錦麗

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