非裔孕婦不聽令下車遭斃 警被起訴

警方錄影顯示，被起訴的警員格拉卜拿槍對準死者楊格。(美聯社)

俄亥俄州非裔 孕婦楊格(Ta'Kiya Young)去年8月被警勒令下車但未聽從，還踩油門往前開，遭警察透過擋風玻璃一槍擊 斃。開槍的警員格拉卜(Connor Grubb)13日被以謀殺罪名起訴。

去年8月，21歲的楊格在布倫登鎮(Blendon Township)被控偷了幾瓶酒，格拉卜和另一名警員走向她的車子，命令她下車，她不但不從，還驅車往前開，被格拉卜開槍穿過擋風玻璃命中胸部，她懷著的女嬰也死亡，預產期在三個月後。

富蘭克林郡法院大陪審團以謀殺、過失殺人、嚴重攻擊等罪名起訴格拉卜，同時發出拘捕令。古拉卜14日將以被羈押嫌犯的身分出庭。

代表該鎮員警的工會主席史帝爾(Brian Steel)說，這一起訴令人深感失望，「格拉卜和所有執法人員一樣，須在瞬間做出決定，這個事實對於保護我們社區的人來說太熟悉了」。

死者的祖母娜汀‧楊格則說，警察面對她孫女的時候，根本就不該拔槍。「他從我們奪走太多，很不公平，我們失去了她以及她的嬰孩」。

祖母說，這一年來全家都很難過，包括死者的兩個年幼兒子，「痛不堪言」。

去年8月24日楊格被槍殺之後不久，她家人就要求將開槍警察繩之以法，看了警察的隨身錄影片後，他們更以死者僅犯偷竊輕罪為由，認為格拉卜置之死地，分明就是濫用職權。

錄影檔顯示，警察在駕駛人窗邊對楊格說，有人指控她順手牽羊，命令她下車。楊格抗議，兩名警員齊聲咒罵她，叫她下車，楊格反問兩警，「你們要射殺我嗎？」

幾秒鐘後，她把方向盤轉向右方，車子緩緩前行，格拉卜朝她開槍。過了一會兒，車子撞上一棟建築停了下來，警察打破車窗玻璃，想要救她，但已太晚。