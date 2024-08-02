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掃了31年墓 才發現父親根本未下葬 新州婦提告

編譯周芳苑／即時報導
蒙茅斯郡的殯儀館John F. Pfleger Funeral Home，被控未埋葬喬納斯遺體長達31年。(googlemap)
蒙茅斯郡的殯儀館John F. Pfleger Funeral Home，被控未埋葬喬納斯遺體長達31年。(googlemap)

新澤西州69歲婦女烏拉加(Deborah Uraga)每年在父親生日和父親節時到蒙茅斯郡(Monmouth County)掃墓，30多年過後驚然發現父親骨灰還在殯儀館地下室，因此向聯合郡高等法院(Superior Court of Union County)提起訴訟。

根據訴訟文件，烏拉加的父親喬納斯(George S. Jonas Sr)1993年5月16日去世，享年78 歲，今年父親節她按例前去掃墓，但卻在6月19日收到父親骨灰，原來殯儀館將烏拉加的父親遺體存放在地下室長達31年，根本從未埋葬。

烏拉加表示，發現父親沒有安葬，讓她受到嚴重情緒困擾和精神痛苦。她31年來被剝奪為已故父親哀悼的權利，如今被迫重新經歷失去至愛父親的痛苦。

訴訟稱，位於蒙茅斯郡的殯儀館John F. Pfleger Funeral Home、橄欖山公墓(Mount Olivet Cemetery)以及教堂St. James R.C. Church全部謊稱喬納斯的遺體與妻子、兒子和女兒一起埋葬在家族墓地。

殯儀館聲稱已妥善安排，提到他們曾嘗試向喬納斯家族近親尋求最終處置的指示，但沒有得到回應。

橄欖山公墓負責人卡多薩(Ed Cardoza)稱，紀錄顯示，他們從未為喬納斯安排任葬禮，而且也和殯儀館一樣於1993年試圖聯繫亡者家人，但無回應；他說：「我不知道為什麼我們會被起訴。」

訴訟稱，烏拉加6月18日收到一名美國空軍退伍軍人發來的臉書(Facebook) 訊息，提到：「如果你的父親是喬納斯，並於1993年5月16日去世，美國越戰退伍軍人協會(Vietnam Veterans of America)正試圖找到家人，請求允許將他無人認領的遺體安葬在BG William C. Doyle 退伍軍人公墓，並為其他無人認領遺體的退伍軍人提供軍事葬禮。」

烏拉加說，父親未被安葬在家族墓地，讓她感到震驚。她目前保有父親的骨灰，並提起訴訟，要求被告因疏忽、遺體處理不當和嚴重精神困擾提供金錢賠償。

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