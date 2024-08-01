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愛犬走丟九年奇蹟生還 主人重逢淚崩

世界新聞網何卓賢／即時報導
吉娃娃犬Gizmo走丟九年之後跟主人重逢。(美聯社)
吉娃娃犬Gizmo走丟九年之後跟主人重逢。(美聯社)

賭城一名女子的愛犬在2015年走丟，沒想到時隔九年，她竟收到愛犬被尋回的消息。

美聯社報導，當年，28歲的朱迪絲·莫納雷斯(Judith Monarrez)還跟她的父母住在一起，愛犬Gizmo只有2歲，不小心從他們在賭城住宅的後院一扇門溜出走丟。

這將近十年期間莫納雷斯本人的生活也發生了巨大的變化。她今年已經37歲了，擁有了自己的家，取得了英文碩士學位，並且開始在高等院校教書。但她坦言，這麼多年以來都沒有忘記Gizmo。

上月17日，她突然收到一封郵件，說有人找到了Gizmo，她不敢置信，激動得一下子坐到地上大哭。驅車前往獸醫院看Gizmo後她才被告知，原來他是被一名路人發現並帶到醫院的。Gizmo今年已經11歲了，獸醫掃描了他的寵物追蹤晶片(microchip)，才得到了他主人的聯絡方式。

跟Gizmo終於重逢的時候，莫納雷斯大呼這真的是一場奇蹟，並且很慶幸自己當年給愛犬裝了晶片。

由於分離9年之久，莫納雷斯坦誠，Gizmo回家之後的第一周很不適應。只有8磅重的Gizmo是一隻吉娃娃犬，他變得害怕陰影、高處和小鳥，走路還一瘸一瘸的。此外，他的兩隻眼睛都有嚴重的感染，一些牙齒也掉了。

但莫納雷斯表示，雖然Gizmo看起來不一樣了，但只要看著他的雙眼，就知道他還是自己的愛犬。在獸醫院重逢的時候，莫納雷斯只要一叫他的名字，Gizmo就會歪頭盯著她。

目前，莫納雷斯和家人正全力呵護Gizmo幫助他恢復健康，「提供給他我們這麼多年來一直積攢著的愛。」

晶片 賭城 寵物

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