州議員多次偷往同事包裡倒水 監控全抓包後公開道歉

一名州議員被抓包往同事包裡倒水長達數月。(截取自監控錄像)

佛蒙特州一名共和黨 籍州眾議員 近日公開對她的民主黨 籍議員同事道歉，只因她偷偷往同事包裡倒水的無厘頭行為，被監控全抓包。

周一，佛蒙特共和黨籍州議員瑪麗·莫里西(Mary Morrissey)在議會大樓向她的民主黨籍州議員同事卡羅爾(Jim Carroll)公開道歉。兩人都來自佛蒙特西南部人口大概1.5萬人的城市本寧頓(Bennington)。

這一切都起源於一起看似惡作劇的行為。根據美聯社，卡羅爾留意到，今年一月和二月，他掛在州議會大樓走廊的帆布包，幾乎每周都有一兩天整個濕掉。之後，他因為被抓到酒駕，去了戒癮中心恢復，回來之後幾乎每天包包都會濕掉。

他雖然已經懷疑是同事莫里西，因為據他所述，莫里西經常刻意刁難自己。為了找到證據，他在自己包包對面的墻上裝了監控攝像頭，不料真的拍到莫里西拿著杯子往自己包裡倒水，分別出現在4月23日和26日。他於是把證據交給了州議會議長吉爾·克羅溫斯基(Jill Krowinski)，議長後來發聲明譴責了這一行為。

莫里西公開道歉時表示，「我對自己的行為感到非常羞恥」，並表示正努力尋求解決方式和修復關係。卡羅爾則表示，雖然感受到了對方語氣中的真誠，但是實話實說，自己過去五個月經歷這件事簡直是「折磨」。

莫里西目前尚未透露自己為何會做出這樣的行為。