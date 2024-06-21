州議員多次偷往同事包裡倒水 監控全抓包後公開道歉
佛蒙特州一名共和黨籍州眾議員近日公開對她的民主黨籍議員同事道歉，只因她偷偷往同事包裡倒水的無厘頭行為，被監控全抓包。
周一，佛蒙特共和黨籍州議員瑪麗·莫里西(Mary Morrissey)在議會大樓向她的民主黨籍州議員同事卡羅爾(Jim Carroll)公開道歉。兩人都來自佛蒙特西南部人口大概1.5萬人的城市本寧頓(Bennington)。
這一切都起源於一起看似惡作劇的行為。根據美聯社，卡羅爾留意到，今年一月和二月，他掛在州議會大樓走廊的帆布包，幾乎每周都有一兩天整個濕掉。之後，他因為被抓到酒駕，去了戒癮中心恢復，回來之後幾乎每天包包都會濕掉。
他雖然已經懷疑是同事莫里西，因為據他所述，莫里西經常刻意刁難自己。為了找到證據，他在自己包包對面的墻上裝了監控攝像頭，不料真的拍到莫里西拿著杯子往自己包裡倒水，分別出現在4月23日和26日。他於是把證據交給了州議會議長吉爾·克羅溫斯基(Jill Krowinski)，議長後來發聲明譴責了這一行為。
莫里西公開道歉時表示，「我對自己的行為感到非常羞恥」，並表示正努力尋求解決方式和修復關係。卡羅爾則表示，雖然感受到了對方語氣中的真誠，但是實話實說，自己過去五個月經歷這件事簡直是「折磨」。
莫里西目前尚未透露自己為何會做出這樣的行為。
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