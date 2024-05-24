我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市2月風暴受災居民和企業主 可申請低息災害貸款

輝達漲幅超過延後降息之憂 那指收於歷史新高

人口成長榮景不再 西雅圖跌出全美成長最快大城市前十名

編譯組／即時報導
西雅圖曾於2010年代為美國成長最快的大城市。但是新數據顯示，西雅圖甚至已不再進入成長最快前十名之列。(圖取自西雅圖公園與休閒部門臉書)
西雅圖曾於2010年代為美國成長最快的大城市。但是新數據顯示，西雅圖甚至已不再進入成長最快前十名之列。(圖取自西雅圖公園與休閒部門臉書)

西雅圖曾於2010年代為美國成長最快的大城市。但是，新數據顯示，西雅圖甚至已不再進入成長最快前十名之列。

「西雅圖時報」報導，美國人口普查局日前發布數據顯示，2022年7月1日至2023年7月1日，西雅圖人口增加約5900人，成長率為0.8%。對於許多城市來說，這可能是可觀數字，但對西雅圖來說，與過去十年相較，看起來有些疲弱不振，因為過去的人口成長率，逐年都超過2%。

西雅圖目前在美國50個人口成長最快的城市中排名第13位。以全美來看，西雅圖仍然是全美第18人口最多的城市、擁有約75萬5100名居民。

亞特蘭大位居人口成長最快城市榜首、去年人口成長2.4%，沃斯堡(Fort Worth)人口成長2.2%、萊利(Raleigh)成長1.9%分別位居第二、第三。佛羅里達州有3個城市進入前十名，包括傑克森維爾(Jacksonville)、邁阿密與坦帕(Tampa)。

在前十個人口成長最快的城市中，有九個城市位在陽光地帶(Sunbelt)，唯一例外是華府、成長1.2%，排名第九。去年，人口成長最快十個城市中，也有九個位在陽光地帶，僅有西雅圖為例外。

德州也在人口數量增長最多城市名列前茅，包括名列第一的聖安東尼(San Antonio)，增加近2萬2000人。西雅圖人口數量成長排名第21。

在經歷2010年代人口成長榮景之後，西雅圖因為疫情導致人口流失。人口普查數據最初顯示，自2020年至2021年，人口減少約4300人，之後又將此一數字修正為8800人。考量當時情況，人口減少並不令人驚訝。

但是，疫情第二年，西雅圖已驚人方式反彈。2021年至2022年，西雅圖市再次成為全國成長最快城市、新增人口近1萬8000人，成長率為2.4%。

儘管西雅圖人口成長目前速度減慢，但至少沒有流失太多人口。在美國50個最大城市中，去年有15個城市人口減少，2個城市成長率為零。費城人口減幅最大、下降1%，其次是紐約、人口流失0.9%。

西雅圖 人口普查 疫情

上一則

為獲U簽證 芝無證客付費被搶 6人遭起訴

延伸閱讀

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
2020到2023年 費城續居全美第6大城

2020到2023年 費城續居全美第6大城
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
新冠疫情3年 芝加哥人口流失逾8萬 降幅3%

新冠疫情3年 芝加哥人口流失逾8萬 降幅3%

熱門新聞

佛州歲男子克拉斯住在美國64年，依法納稅也投票，以為自己是美國公民，準備退休並提出社安金申請時，被告知並非公民，積累的錢已被「凍結」。(取自GoFundMe)

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

2024-05-16 20:32
17歲少女蒂爾曼博士畢業，6日出席亞利桑納州立大學的畢業典禮。(美聯社)

亞利桑納天才少女 17歲拿博士學位

2024-05-15 19:01
密西根州31歲的Vincent Wasney2022年搭郵輪旅程時癲癇三度發作，他因此收到2500美元的帳單，他離船後接受治療又花了好幾千美元。(擷取自Vincent Wasney的GoFundMe募款網站)

密州男搭郵輪三度癲癇發作 收2500元帳單「不付清不能離船」

2024-05-23 20:20
芝西郊橡樹溪民眾後院樹木蟬隻。(張永斌提供)

兆蟬來了 伊州、田州現220年奇觀

2024-05-22 08:27
報告顯示，德州為全美2021年高速公路最危險的州，其車禍死亡人數最多。(美聯社)

全美高速公路 這州最不安全 車禍死亡最多

2024-05-17 02:10
波士頓家長優質教育聯盟在波士頓學校委員會更改「考試學校」招生制度後，曾到學校前抗議。(波士頓家長優質教育聯盟)

波城菁英公校招生新制涉歧視亞裔 家長告上最高法院

2024-05-21 10:11

超人氣

更多 >
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
硬擠舒淇擠到聳肩引眾怒 日本女星疑遭主辦除名

硬擠舒淇擠到聳肩引眾怒 日本女星疑遭主辦除名
這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊