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餐廳辦布麗主題活動但人偶完全不像 女童氣：我都看到他鬍子了

世界新聞網／輯
拉斯維加斯一間餐廳舉辦以卡通「妙妙犬布麗」（Bluey）(紅線左邊)為主題的免費活動，沒想到 員工扮演的布麗人偶(紅線右邊)完全不像還嚇哭小孩，讓家長氣炸。(擷取自FOX5 News新聞畫面)
拉斯維加斯一間餐廳舉辦以卡通「妙妙犬布麗」（Bluey）(紅線左邊)為主題的免費活動，沒想到 員工扮演的布麗人偶(紅線右邊)完全不像還嚇哭小孩，讓家長氣炸。(擷取自FOX5 News新聞畫面)

拉斯維加斯的「髒狗」（The Dirt Dog）餐廳上個周末舉辦以兒童人氣卡通「妙妙犬布麗」（Bluey）為主題的活動，想藉此多招攬顧客，沒想到湧進上千人讓餐廳措手不及，扮演布麗者也因為不像而嚇哭許多幼童。餐廳事後在社群媒體上道歉，表示他們完全低估布麗的魅力。

FOX 5新聞報導，髒狗餐廳先前在臉書貼出布麗主題的活動，當天店內將不間斷播放布麗卡通，會有穿主要角色人偶和顧客互動，此外還提供免費點心及臉部彩繪，活動吸引約三千位用戶回應表示將會出席。

結果活動當天餐廳湧進大批親子顧客，家長貼在社群媒體的照片顯示，當天店外等待入場的客人排了長龍，店內擠滿親子顧客，而卡通角色的人偶完全不像，臉部彩繪區只有一位員工替大家服務。

參與活動的女童蘇菲亞（Sophia）說，「我很生氣，穿人偶裝的人顯然沒有準備，我都能看到他的鬍子」。

蘇菲亞的母親史黛芬妮（Stephanie Hernandez）說，孩子感到不安，有些人很生氣，趴在父母肩膀上大哭，她說不懂餐廳怎麼可以如此對待幼童，想辦親子活動結果又不好好規劃，看到活動讓這麼多孩童生氣她也很憤怒。

拉斯維加斯一間餐廳舉辦以卡通「妙妙犬布麗」（Bluey）(紅線左邊)為主題的免費...
拉斯維加斯一間餐廳舉辦以卡通「妙妙犬布麗」（Bluey）(紅線左邊)為主題的免費活動，沒想到 當天湧進超過千人，把餐廳內外擠得水洩不通。(擷取自FOX5 News新聞畫面)

有家長在餐廳活動臉書頁下留言，指餐廳毀了自己3歲小孩的一天，也有人抱怨他們在活動還沒開始的時候就抵達，當時已經大排長龍，餐廳內外都人擠人，也有氣炸的家長說此生再也不會光臨髒狗餐廳。

髒狗餐廳行銷負責人懷爾德（Taj Wilder）說，餐廳喜歡定期舉辦活動，員工自願穿人偶裝，負責臉部彩繪的那位員工還自己烤了甜點，另一位員工也自己烤了125個杯子蛋糕，但活動開始沒多久就被吃光了。

懷爾德說，過去曾發生臉書上的活動「千人響應，一人到場」，因此他們原本只預期約50至60人參加，沒想到當天彷彿全市的人都到了，他們現在知道布麗的魅力了，以後還會繼續辦活動，特別是免費的親子活動，希望大家帶孩子和他們共度快樂時光。

餐廳事後也在Instagram公開道歉，對於活動和預期的不同表示抱歉，未來會加強活動品質，確保像這次的事件不再發生。

懷爾德說，從洛杉磯來的行銷團隊將再次舉辦親子友善活動，這次保證「布麗絕對一樣」

親子 臉書 社群媒體

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