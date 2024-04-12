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85歲婦開槍擊斃入室歹徒 檢察官認正當自我防衛

世界新聞網／輯
涉嫌闖入民宅並持槍搶劫的39歲歹徒康頓康頓（Derek Condon）。(翻攝濱海姆縣警長辦公室Bingham County Sheriff's Office臉書貼文)
涉嫌闖入民宅並持槍搶劫的39歲歹徒康頓康頓（Derek Condon）。(翻攝濱海姆縣警長辦公室Bingham County Sheriff's Office臉書貼文)

愛達荷州一位85歲的女子3月時住家遭歹徒闖入，她為了保護身心障礙的兒子，在手被銬住、遭毆打的情況下用自己藏在枕頭下的手槍和歹徒駁火並將對方擊斃，她的行為被稱讚英勇，檢察官認定她是自衛殺人。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，39歲的康頓（Derek Condon）3月13日半夜闖入85歲的詹尼安（Christine Jenneiahn）家中。詹尼安回憶，她半夜兩點醒來，看到一個穿著軍用外套、頭戴黑色滑雪面罩的陌生人站在床前，用槍和手電筒指著她，要她說出財物收藏處，她告訴對方後被用槍托打頭，並帶到客廳用手銬銬在一張木椅上。

詹尼安說，她趁歹徒翻保險箱時拖著木椅回到房間拿出收在枕頭下的槍並回到客廳，將槍藏好，歹徒回到客廳後憤怒地說她家中還有她兒子，威脅要殺了他們，詹尼安抓準時機對歹徒開槍，歹徒回擊打中她的腹部、腿、手臂和胸部。康頓在詹尼安的廚房斷氣，詹尼安則是持續流血和被銬住10小時後，才被兒子攙扶到電話旁報警。

賓海姆縣（Bingham County）檢察官喬利（Ryan Jolley）9日在聲明中表示，這件案子是很明顯的自我防衛和自衛殺人，詹尼安沒有做錯，「這是我聽過最勇敢的自我保衛事件之一」，他並引述愛達荷州的「底線法」（stand your ground law），認為詹尼安是以正當理由用各種必要手段自衛。

喬利說，任何講情理的人都會相信在那種情況下有必要保護自己和有障礙的孩子，詹尼安能活下來很不可思議，她的勇氣和決心在那晚救了她，而康頓若倖存，將面臨謀殺、綁架、搶劫、暴力毆打等重罪指控。

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