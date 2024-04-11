龍捲風引發洪水、停電 南部惡劣天氣災害致死傷

龍捲風 等惡劣天氣10日襲擊美國南部地區，暴風驟雨引發洪水 、大面積斷電等災害，造成至少1人死亡、多人受傷，逾百座房屋受損。

綜合美國氣象部門和媒體報道，從得克薩斯州往東，沿墨西哥 灣至佛羅里達州，美國南部多州當天遭遇龍捲風等惡劣天氣。

在密西西比州中部斯科特縣，一名64歲患病女性因家中停電導致不能使用製氧機而死亡。救援部門說，該州當天另有1人受傷，至少72座房屋受損。

在路易斯安那州最大城市新奧爾良的北郊小鎮斯萊德爾，龍捲風損毀多座建築，導致至少10人受傷。

在得克薩斯州東部小鎮柯比維爾，暴雨引發的洪水導致通往小鎮的所有主要道路被封閉，約20座房屋被淹，多人受傷。

得克薩斯州最大城市休斯敦10日凌晨遭遇雷暴和冰雹，導致近20萬人斷電。在位於該市郊區的凱蒂市，風速達每小時90英里（約合145公里）的龍捲風導致包括露天購物中心、酒吧在內的多座建築嚴重受損。

據收集用電數據的美國網站PowerOutage發佈的信息，當地時間10日下午，路易斯安那州逾12.5萬用戶斷電，密西西比州逾5萬用戶斷電。

美國風暴預測中心說，10日晚，墨西哥灣沿岸部分地區仍將繼續面臨嚴重風暴威脅。